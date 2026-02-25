Οπαδός της Μπενφίκα επισκέφτηκε το μουσείο της Ρεάλ και έβαλε μπανάνες στην φωτογραφία του Βινίσιους

Μία ακόμη ρατσιστική επίθεση σε βάρος του Βινίσιους καταγράφηκε, αυτή τη φορά στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, το Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου.

Όπως αναφέρει το Portal LeoDias, οπαδός της Μπενφίκα εθεάθη να κρατάει μπανάνες μπροστά από τοιχογραφία του Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης.

Το σχετικό δημοσίευμα, το οποίο περιλαμβάνει και βίντεο με την επαίσχυντη πράξη, αναφέρει ότι ο άντρας, που φορούσε κασκόλ του πορτογαλικού συλλόγου, ζήτησε από το γιο του να τον… απαθανατίσει στην ντροπιαστική αυτή πόζα.

Mais um episódio de racismo contra Vinícius Júnior envolvendo o Benfica foi cometido em pleno Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, no último sábado (21/02).



Em um vídeo obtido com exclusividade pelo Portal LeoDias, um torcedor da equipe portuguesa, que fazia um tour pelo… pic.twitter.com/eeuI9BOy2c — LeoDias 🍿 (@euleodias) February 25, 2026

Στο σημείο έτυχε να βρίσκονται Βραζιλιάνοι, οι οποίοι τράβηξαν το βίντεο και ενημέρωσαν τους ανθρώπους της ασφάλειας.

Η εξέλιξη του περιστατικού δεν έγινε γνωστή, καθώς μετά την επέμβαση των αρμοδίων οι μάρτυρες δεν βρίσκονταν πια στο σημείο, με τους τελευταίους να αναφέρουν ότι «ο στόχος της βιντεοσκόπησης του περιστατικού είναι για να δείξουμε πως τέτοιες συμπεριφορές δεν πρέπει να γίνονται ανεκτές.

Ήταν μια στιγμή που μας άφησε άφωνους αλλά που απαιτεί να ακουστεί η φωνή μας».