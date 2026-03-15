Οπαδοί του ΠΑΟΚ έδιωξαν τους δημοσιογράφους από τα δημοσιογραφικά της Τούμπας

Ένταση στα δημοσιογραφικά του γηπέδου της Τούμπας σημειώθηκε πριν από την έναρξη του αγώνα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Λεβαδειακό.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μερίδα των οπαδών του «Δικεφάλου» κινήθηκαν με απειλητικές διαθέσεις προς τα δημοσιογραφικά θεωρεία, ανάγκασαν δύο-τρεις δημοσιογράφους να απποχωρήσουν από τις θέσεις τους, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Με τη συνοδεία αστυνομικής δύναμης οι υπόλοιποι εκπρόσωποι του Τύπου μεταφέρθηκαν στην αίθουσα Τύπου φρουρούμενοι από την αστυνομία. Από εκεί, μάλιστα, παρακολούθησαν την αναμέτρηση της 25ης αγωνιστικής που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στο ημίχρονο του παιχνιδιού, που βρήκε προηγούμενο τον ΠΑΟΚ με 1-0, ορισμένοι δημοσιογράφοι με δική τους ευθύνη επέστρεψαν στις θέσεις τους, ενώ κάποιοι άλλοι αφού πήραν τις απαρταίτητες εγγυήσεις των αστυνομικών δυνάμεων αποχώρησαν ειρηνικά από το γήπεδο.