Οπαδοί της Μπαρτσελόνα έσπασαν τα τζάμια στο πούλμαν της Ατλέτικο – Δείτε βίντεο

H Ατλέτικο έφυγε από τη Βαρκελώνη με τεράστια νίκη, 0-2, από το Καμπ Νόου το βράδυ της Μ. Τετάρτης (8/4) απέναντι στην Μπαρτσελόνα, η οποία έπαιζε με 10 παίκτες από το 44ο λεπτό και πλέον έχει τεράστιο αβαντάζ πρόκρισης για την πρόκριση στους ημιτελικούς του Champions League.

Πέρα από τα αμιγώς αθλητικά και τα όμορφα όμως, η άφιξη της ομάδας του Ντιέγκο Σιμεόνε στο γήπεδο ήταν επεισοδιακή, αφού ανεγκέφαλοι οπαδοί των «Μπλαουγκράνα» περίμεναν για να την υποδεχθούν με αντικείμενα.

Το αποτέλεσμα ήταν οι πολλές ζημιές σε κάποια από τα τζάμια του πούλμαν, το οποίο μετέφερε την αποστολή της ομάδας και σπασμένα γυαλιά, που έπεσαν πάνω στα μέλη.

Η ομάδα της Μαδρίτης πόσταρε στα social media μία φωτογραφία από το εσωτερικό του πούλμαν, γράφοντας: «Είδαμε κι εμείς απόψε την άλλη πλευρά του φεγγαριού», ταγκάροντας μάλιστα και τη NASA.

Δείτε το επίμαχο βίντεο στο Χ:

🤦🏻‍♂️ Dos lunas rotas en el bus del Atleti.



👉 Este ha sido el momento exacto del lanzamiento de objetos. pic.twitter.com/FVcWe0t5ry — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 8, 2026

Πηγή: metrosport.gr