Οι πανηγυρισμοί των παικτών του ΠΑΟΚ με τον Γιαννάκη για τη νίκη επί του Άρη – Δείτε το βίντεο

Ο ΠΑΟΚ πέτυχε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL, επικρατώντας του Άρη με 73-78 στο κατάμεστο «Nick Gallis Hall».

Μια νίκη, η οποία πανηγυρίστηκε δεόντως από τους παίκτες του ΠΑΟΚ αλλά και από τον Γιαννάκη Μήγιο, ο οποίος έδωσε το «παρών» στο γήπεδο και είδε από κοντά την αγαπημένη του ομάδα.

Μετά το τέλος του αγώνα, μάλιστα, οι παίκτες του ΠΑΟΚ πανηγύρισαν μαζί με τον Γιαννάκη στο κέντρο του γηπέδου δημιουργώντας μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή.

