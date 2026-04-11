Οι ώρες των τελικών του ΠΑΟΚ με την Μπιλμπάο

Ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στους τελικούς του FEC, όπου θα αντιμετωπίσει, όπως και πέρσι, την Μπιλμπάο με στόχο την κατάκτηση του τροπαίου και τη… ρεβάνς.

Ο πρώτος τελικός μεταξύ των δύο ομάδων είχε οριστεί για την Τετάρτη 22 Απριλίου στην PAOK Sports Arena, με τη FIBA να ενημερώνει επίσημα πλέον και για την ώρα έναρξης του αγώνα. Έτσι, το τζάμπολ για τον τελικό της Θεσσαλονίκης έχει προγραμματιστεί για τις 19:15 και το «Παλατάκι» θα είναι κατάμεστο για να σπρώξει την ομάδα του Παντελή Μπούτσκου στο πρώτο βήμα κατάκτησης του τίτλου.

Όσον αφορά τον δεύτερο τελικό, που θα φιλοξενηθεί στην Bilbao Arena την Τετάρτη 29 Απριλίου, η ώρα έναρξης του δεν έχει επισημοποιηθεί από τη διοργανώτρια αρχή. Ωστόσο, το τζάμπολ αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 21:00 (ώρα Ελλάδας), στην ώρα δηλαδή που είχε «κλειδώσει» η Μπιλμπάο από την αρχή της σεζόν για όλα τα εντός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια της, ενώ και πέρσι ο τελικός στην Ισπανία είχε γίνει την ίδια ώρα.

