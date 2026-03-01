Οι ενδεκάδες στο ΠΑΟΚ – Αστέρας

Τον Αστέρα Aktor υποδέχεται σε λίγη ώρα στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ για την την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο ΠΑΟΚ αναμένεται να αγωνιστεί με τις επετειακές φανέλες για τα 100 χρόνια ζωής του συλλόγου και θέλει τη νίκη για να παραμείνει κοντά στην κορυφή.

Ο Δικέφαλος έχει στην αποστολή του τους Κωνσταντέλια και Μύθου ενώ πριν από λίγο έγιναν γνωστές οι αρχικές ενδεκάδες των δύο ομάδων.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Ζαφείρης, Καμαρά, Ζίβκοβιτς, Τσαχτσίδης, Γερεμέγεφ

Στον πάγκο για τον Δικέφαλο βρίσκονται οι: Μοναστιρλής, Νικολακούλης, Μπάμπα, Σάντσεθ, Σάστρε, Θυμιάνης, Οζντόεφ, Ιβάνουσετς, Κωνσταντέλιας, Μπάλντε, Μύθου, Γιακουμάκης

Αστέρας AKTOR: Χατζηεμμανουήλ, Δεληγιαννίδης, Γιαμπλόνσκι, Ιβάνοφ, Μίτροβιτς, Σιλά, Καλτσάς, Τζανδάρης, Τριανταφυλλόπουλος, Μίτροβιτς, Μπαρτόλο, Μακέντα.