ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Τότο Βολφ πουλάει μέρος απ’ το 33% του ποσοστού του στη Mercedes αντί 6 δισ. δολαρίων


THESTIVAL TEAM

Ο επικεφαλής της Mercedes στη Formula 1, Τότο Βολφ, βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την πώληση μέρους του 33% ποσοστού που κατέχει στην ομάδα, με αποτίμηση ύψους 6 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με δημοσίευμα του Sportico την Τρίτη (11/11).

Το μερίδιο που πρόκειται να πουληθεί αφορά ένα «μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό» της ομάδας, μέσω επένδυσης στην εταιρεία συμμετοχών του Βολφ. Το Sportico ανέφερε πως δεν ήταν σε θέση να ταυτοποιήσει τον αγοραστή.

Εφόσον επιτευχθεί συμφωνία, η πώληση θα αποτελέσει ρεκόρ αποτίμησης για ομάδα της Formula 1., ξεπερνώντας τα 4,7 δισ. δολάρια που δόθηκαν για ποσοστό στη McLaren LP τον προηγούμενο μήνα.

Ο Βολφ αναμένεται να παραμείνει στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου και επικεφαλής της Mercedes. Ο 53χρονος Αυστριακός υπήρξε παλαιότερα επενδυτής στη Williams F1, προτού ενταχθεί στη Mercedes το 2013.

