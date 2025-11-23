Ο Τάισον είχε κέφια και ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε με νίκη (3-0) επί της Κηφισιάς στις επίσημες αγωνιστικές του υποχρεώσεις μετά τα παιχνίδια των Εθνικών ομάδων για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Ένα αυτογκόλ, που σημείωσε ο Σιμόν στο 43′, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Ζίβκοβιτς και παρέμβαση του Οζντόεφ και δύο τέρματα του Τάισον στο φινάλε, ήταν αρκετά για να επαναφέρουν τον Δικέφαλο στον ίσιο δρόμο, μετά την ήττα στη Λεωφόρο. Με δέκα έπαιζαν οι φιλοξενούμενοι από το 73′ λόγω αποβολής του Σόουζα.

Η πρώτη τελική έγινε από τον ΠΑΟΚ, στο 4′. Ο Πέλκας πάτησε τη μπάλα, ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε ευθύβολα, με δύναμη το φάουλ που είχε κερδίσει ο Δικέφαλος λίγο έξω από την περιοχή, αλλά δεν βρήκε στόχο. Ένα λεπτό αργότερα η Κηφισιά απάντησε, με επικίνδυνη φάση.

Ο Τετέι κέρδισε την προσωπική μονομαχία από τον Μιχαηλίδη, πάσαρε στον Τζίμα, ο οποίος πλάσαρε με το αριστερό και ο Παβλένκα του είπε όχι με δύσκολη επέμβαση.

Στο 11′ ο Οζντόεφ μοίρασε με το κεφάλι στον Σάστρε, ο οποίος σούταρε στην κίνηση από τα δεξιά της περιοχής, με τον Ρουκουνάκη να βάζει την προβολή και να παραχωρεί κόρνερ. Η επόμενη αξιοσημείωτη στιγμή καταγράφηκε στο 26′, με γκολ για τον ΠΑΟΚ, που, όμως, δεν μέτρησε. Ο Πέλκας πλάσαρε από τη μικρή περιοχή μετά από συνεργασία με τον Γιακουμάκη, αλλά ακυρώθηκε για οφσάιντ στην κάθετη πάσα του Μεϊτέ προς τον Κρητικό επιθετικό.

Σε ένα δίλεπτο, στο 31′ και στο 32′, ο Δικέφαλος άγγιξε το 1-0. Στην πρώτη περίπτωση, ο Οζντόεφ έσκαψε πάνω από τον Ξενόπουλο, με αποδέκτη τον Πέλκα προ κενής εστίας, αλλά ο διεθνής επιθετικός έκανε φάουλ και η φάση σταματάει εκεί. Και ένα λεπτό αργότερα, ο Γιακουμάκης έστρωσε για τον Τάισον στο πέναλτι, ο Βραζιλιάνος πλάσαρε, αλλά ο γκολκίπερ της Κηφισιάς μπλόκαρε σταθερά.

Από το κεφάλι του Σιμόν το 1-0, ο Τάισον «κλείδωσε» τη νίκη

Τελικά, το γκολ για τον ΠΑΟΚ σημειώθηκε στο 43′. Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Ζίβκοβιτς, και κεφαλιά του Οζντόεφ, η μπάλα χτύπησε στο κεφάλι του Σιμόν και κατέληξε στα δίχτυα!

Ο Δικέφαλος μπήκε νωθρά στο δεύτερο ημίχρονο και στο 49′ χρειάστηκαν τα αντανακλαστικά του Παβλένκα για να παραμείνει το 1-1, αποκρούοντας εντυπωσιακά γυριστό του Εσκιβέλ! Από το 50′ και μετά οι «ασπρόμαυροι» πήραν μπρος και έφτιαξαν δύο σημαντικές ευκαιρίες.

Στο 52′, αρχικά, ο Σάστρε γύρισε στη μικρή περιοχή, ο Πέλκας πέφτοντας, στην κίνηση, έβαλε την προβολή, αλλά δεν βρήκε στόχο, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα, ο Γιακουμάκης σούταρε διαγώνια μέσα από την περιοχή και απέκρουσε ο Ξενόπουλος.

Από το 73′ η Κηφισιά έπαιζε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Σόουζα. Ο Πορτογάλος αμυντικός «γκρέμισε» τον Οζντόεφ, αφού τον είχε προσπεράσει και ο διαιτητής Κόκκινος του έδειξε δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Ο Τάισον στο 88′ «κλείδωσε» τη νίκη, όταν μετά από ασίστ του Ζίβκοβιτς πλάσαρε σε τετ α τετ με όλη του την άνεση τον Ξενόπουλο. Ο κεφάτος Βραζιλιάνος πέτυχε στο 90’+3′ κι άλλο τέρμα, με πλασέ από την καρδιά της περιοχής, ξανά έπειτα από συνεργασία με τον Ζίβκοβιτς. Μέχρι το φινάλε ο ΠΑΟΚ, απλώς, προφύλαξε το υπέρ του αποτέλεσμα, στρέφοντας την προσοχή του στις απανωτές και δύσκολες αναμετρήσεις που ακολουθούν.

MVP

Ο Γιακουμάκης ήταν και σήμερα πολύ κινητικός, μόνιμη πηγή κινδύνου για την άμυνα της Κηφισιάς, αλλά ο τίτλος του πολυτιμότερου θα πάει στον κεφάτο Τάισον, ο οποίος σφράγισε τη νίκη με δύο γκολ στο τέλος.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Ο Κόκκινος απέβαλλε χωρίς δεύτερη σκέψη τον Σόουζα στο 73′ για μαρκάρισμα στον Οζντόεφ.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Σάστρε (68′ Κένι), Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Τέιλορ (76′ Μπάμπα), Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας (67′ Ιβανούσετς), Τάισον, Γιακουμάκης (86′ Τσάλοφ).

Κηφισιά: Ξενόπουλος, Σιμόν, Σόουζα, Πόκορνι, Χουχούμης (60′ Λαρούτσι), Ρουκουνάκης (73′ Μούσιολικ), Έμπο, Τζίμας (78′ Πετκόφ), Εσκιβέλ (59′ Αμανί), Αντόνισε (60′ Σόουζα), Τετέι.

