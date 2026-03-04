MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο ΠΑΟΚ ξεμπλόκαρε στην Κηφισιά και “πάτησε” κορυφή με 4αρα! – “Φωτιά” στην βαθμολογία

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο ΠΑΟΚ τα βρήκε σκούρα όταν ισοφαρίστηκε από την Κηφισιά στο β’ βέρος αλλά τελικά πήρε νίκη με το ευρύ 4-1 εκτός έδρας και πάτησε στην κορυφή της Super League.

Ο Δικέφαλος προηγήθηκε με πέναλτι του Γερεμέγεφ, ενώ στο β’ μέρος σε μια ανύποπτη φάση η Κηφισιά έφερε το παιχνίδι στα ίσα.

Τελικά στο τελευταίο 20λεπτο ο ΠΑΟΚ κατάφερε και βρήκε δεύτερο γκολ ξανά με πέναλτι του Γερεμέγεφ. Ενώ το κερασάκι στην τούρτα έβαλαν Μπάμπα και Κωνσταντέλιας για το τελικό 4-1.

Πλέον στην κορυφή “ανάβουν” τα αίματα καθώς στην τριπλή ισοβαθμία στους 53 βαθμούς ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει το προβάδισμα και έτσι απόψε βρίσκεται στην πρώτη θέση.

ΠΑΟΚ

