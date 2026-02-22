Ο ΠΑΟΚ “σκάλωσε” απέναντι στην ΑΕΛ και άφησε 2 βαθμούς στο AEL FC Arena

Ο ΠΑΟΚ παρά το γεγονός πως προηγήθηκε στο ‘’AEL FC Arena’’ δεν κατάφερε να πάρει το τρίποντο απέναντι στην ΑΕΛ με τα γκολ των Δημήτρη Χατσίδη στο 14’ και Ανγκέλο Σάγκαλ στο 61’ να διαμορφώνουν το τελικό 1-1.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να επιλέγει για πρώτη φορά τον Χόρχε Σάντσες στο αρχικό σχήμα και την τριάδα, Χατσίδη, Ζίβκοβιτς, Τάισον πίσω από τον Γιώργο Γιακουμάκη και τον πρώτο να τον δικαιώνει 14 λεπτά μετά την έναρξη της αναμέτρησης.

Οι Θεσσαλονικείς κυκλοφόρησαν με ομαλότητα τη μπάλα , απενεργοποιώντας το πρέσινγκ των γηπεδούχων και με ποδόσφαιρο συνεργασίας έφτασαν στο 0-1 στο 14’ , το οποίο προήλθε από το τρίγωνο που δημιούργησαν Μιχαηλίδης, Γιακουμάκης και Χατσίδης με τον 19χρονο να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα του Αναγνωστόπουλου μετά το πολύ ωραίο γύρισμα του Κρητικού από τη μπαλιά του στόπερ του ΠΑΟΚ.

Η ΑΕΛ μετά το 25 ισορρόπησε στον αγωνιστικό χώρο, κέρδισε μέτρα αλλά ο ΠΑΟΚ ανταποκρίθηκε σωστά, με τον κίνδυνο να μην φτάνει στην εστία του Γίρι Παβλένκα, ο οποίος στο 27΄μπλόκαρε το σουτ του Σαγκάλ.

Στη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα ο ΠΑΟΚ είχε την ευκαιρία να διπλασιάσει τα γκολ του, με τον Γιώργο Γιακουμάκη να μην βρίσκει στόχο έπειτα από ωραία συνεργασία, Ζίβκοβιτς, Οζντόεφ, Τάισον που τον έφεραν σε θέση βολής , στέλνοντας τη μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια του Αναγνωστόπουλου.

Λίγο αργότερα και πιο συγκεκριμένα στο 37΄ ο Κρητικός είχε νέα ευκαιρία να ανοίξει… λογαριασμό , αλλά το σουτ του πέρασε λίγο έξω από το αριστερό κάθετο δοκάρι των γηπεδούχων.

Η ΑΕΛ είχε τη μεγάλη της ευκαιρία στην επόμενη ακριβώς επίθεση, με τον Τούπτα να βγαίνει στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ, να χάνει το κοντρόλ και τον Πιόνε Σίστο να επωφελείται από αυτό, ωστόσο η προσπάθεια του πέρασε ελάχιστα άουτ.

Σε ένα πλούσιο από φάσεις πρώτο ημίχρονο, η ΑΕΛ έφτασε ξανά με αξιώσεις στην περιοχή του Παβλένκα, αλλά ο Χόρχε Σάντσες με μία σωτήρια επέμβαση πρόλαβε τον Σαγάλ, παραχωρώντας το κόρνερ.

Γκραν γκινιόλ ημίχρονο

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με μία αναγκαστική αλλαγή για τον ΠΑΟΚ, καθώς ο Γίρι Παβλένκα δεν μπορούσε να συνεχίσει από μία σύγκρουση που είχε στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου με τον Σαγάλ και τον Αντώνη Τσιφτσή να παίρνει τη θέση του κάτω από τα δοκάρια.

Στο 55΄η ΑΕΛ είχε την πρώτη της επίσκεψη στα καρέ του ΠΑΟΚ, με τον Ιβάν Μακόν, ωστόσο ο γκολκίπερ του ΠΑΟΚ έδειξε σε πλήρη ετοιμότητα χωρίς να υπάρξει κάποιος κίνδυνος στην εστία του.

Στο 61’ η ΑΕΛ έφτασε στην ισοφάριση, με τον Ανγκέλο Σάγκαλ να εκμεταλλεύεται στο έπακρο τη μπάλα που έμεινε ζωντανή από την εκτέλεση φάουλ του Κακουτά, φέρνοντας στο παιχνίδι στα… ίσα.

Ο ΠΑΟΚ απάντησε στην ισοφάριση της ΑΕΛ με διπλή αλλαγή, περνώντας τους Καμαρά και Γερεμέγεφ στις θέσεις των Οζντόεφ και Χατσίδη, μετατρέποντας το σύστημα του σε 4-4-2 με τους Γιακουμάκη και Γερεμέγεφ δίδυμο στην επίθεση.

Στο 77’ ο ΠΑΟΚ επιχείρησε να δημιουργήσει επικίνδυνη κατάσταση στα καρέ του Αναγνωστόπουλου, ωστόσο η προσπάθεια του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ έπειτα από πάσα του Μαντί Καμαρά πέρασε άουτ.

Ο ΠΑΟΚ ανέβασε την πίεση του, έψαξε το γκολ που θα του έδινε τη νίκη με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να συνεχίζει τις κινήσεις από τον πάγκο, με τον Κένι να περνάει στη θέση του Σάντσες.

Στο τελευταίο του κομμάτι το παιχνίδι απέκτησε μία άγρια ομορφιά, με την ΑΕΛ να έχει μία τεράστια ευκαιρία για την ολική ανατροπή, καθώς ο Γκαέλ Κακουτά αστόχησε με κενή εστία , έπειτα από λάθος της ‘’ασπρόμαυρης’’ και του Τσιφτσή που άφησε ανυπεράσπιστη την εστία του.

Στο 90+7 ο Μούργος έκανε το γύρισμα, ο Κένι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, ωστόσο το γκολ δεν μέτρησε για χέρι του παίκτη της ΑΕΛ

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ:

ΑΕΛ Novibet (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Φερίγκρα, Μπατουμπινσιγκά, Ηλιάδης, Μασόν, Ναόρ, Ατανάσοφ, Όλαφσον, Τούπτα, Σαγάλ, Σίστο.

Στον πάγκο: Μελίσσας, Αποστολάκης, Κακουτά, Νγκόι, Πέρες, Μούργος, Ουαττάρα, Χατζηστραβός, Πασάς, Γκαράτε, Ρόσιτς.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάντσες, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Χατσίδης, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης

Στον πάγκο: Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Κένι, Θυμιάνης, Βολιάκο, Τέιλορ, Καμαρά, Μπιάνκο, Μπαλντέ, Μπέρδος, Μύθου, Γερεμέγεφ.

Διαιτητές της αναμέτρησης:

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης

Βοηθοί: Μωυσιάδης, Κορωνάς

4ος: Γιουματζίδης

VAR: Κουμπαράκης

AVAR: Ζαμπάλας

