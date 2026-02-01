Ο ΠΑΟΚ κινείται νομικά σε όσους προσβάλουν τους αδικοχαμένους οπαδούς στα social media

Μηνυτήριες αναφορές σε βάρος ατόμων που προσβάλλουν τη μνήμη των νεκρών μέσω των social media έχουν κατατεθεί από τον ΠΑΟΚ, ενώ δρομολογούνται και οι επόμενες νομικές κινήσεις.

Τα επτά «αετόπουλα» δεν βρίσκονται πια στη ζωή και, παρά το παγκόσμιο σοκ που προκάλεσε η τραγική είδηση, με σύσσωμη την υφήλιο να εκφράζει τη συμπαράστασή της στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, υπήρξαν μεμονωμένες περιπτώσεις που δεν σεβάστηκαν τη μνήμη τους.

Όπως γνωστοποίησαν οι ασπρόμαυροι, έχει ήδη κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά για συγκεκριμένη υπόθεση που ξεπέρασε κάθε όριο μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, εξετάζονται και άλλες περιπτώσεις αντίστοιχου περιεχομένου, οι οποίες θα τεθούν υπό τον έλεγχο του εισαγγελέα για πρόκληση βίας και προσβολή της μνήμης των νεκρών.

Σε μια ημέρα όπου όλη η οικογένεια του ΠΑΟΚ έχει το μυαλό της στο παιχνίδι της Τούμπας και στο ύστατο «αντίο» στα επτά «αετόπουλα», υπήρξαν συμπεριφορές που δεν σεβάστηκαν ούτε το μέγεθος της τραγωδίας ούτε τον πόνο των οικογενειών.

Πηγή: sdna.gr