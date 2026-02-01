MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο ΠΑΟΚ κινείται νομικά σε όσους προσβάλουν τους αδικοχαμένους οπαδούς στα social media

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μηνυτήριες αναφορές σε βάρος ατόμων που προσβάλλουν τη μνήμη των νεκρών μέσω των social media έχουν κατατεθεί από τον ΠΑΟΚ, ενώ δρομολογούνται και οι επόμενες νομικές κινήσεις.

Τα επτά «αετόπουλα» δεν βρίσκονται πια στη ζωή και, παρά το παγκόσμιο σοκ που προκάλεσε η τραγική είδηση, με σύσσωμη την υφήλιο να εκφράζει τη συμπαράστασή της στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, υπήρξαν μεμονωμένες περιπτώσεις που δεν σεβάστηκαν τη μνήμη τους.

Όπως γνωστοποίησαν οι ασπρόμαυροι, έχει ήδη κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά για συγκεκριμένη υπόθεση που ξεπέρασε κάθε όριο μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, εξετάζονται και άλλες περιπτώσεις αντίστοιχου περιεχομένου, οι οποίες θα τεθούν υπό τον έλεγχο του εισαγγελέα για πρόκληση βίας και προσβολή της μνήμης των νεκρών.

Σε μια ημέρα όπου όλη η οικογένεια του ΠΑΟΚ έχει το μυαλό της στο παιχνίδι της Τούμπας και στο ύστατο «αντίο» στα επτά «αετόπουλα», υπήρξαν συμπεριφορές που δεν σεβάστηκαν ούτε το μέγεθος της τραγωδίας ούτε τον πόνο των οικογενειών.

Πηγή: sdna.gr

ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Αττική: Τι εξετάζει η ΕΛΑΣ για τη δολοφονία του 27χρονου στη Νέα Πέραμο

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Δεύτερη γυναίκα καταγγέλλει ότι ο Έπσταϊν την έστειλε στο Ηνωμένο Βασίλειο για σεξουαλική επαφή με τον πρίγκιπα Άντριου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Γνωρίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα έρθει στην Ελλάδα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Δένδιας για Συνταγματική Αναθεώρηση: Ποιος δεν βλέπει την κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς;

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Λουτσέσκου: Νίκη αφιερωμένη στα παιδιά που έφυγαν, εντυπωσιακό αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Ο Μητσοτάκης ανοίγει με διάγγελμα την αυλαία της Συνταγματικής αναθεώρησης: Ποια άρθρα μπαίνουν στο μικροσκόπιο της ΝΔ