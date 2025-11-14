Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε επίσημα τον Ούρος Κοβάτσεβιτς – Δείτε βίντεο

Μία σπουδαία μεταγραφή ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ, που απέκτησε τον Ούρος Κοβάτσεβιτς. Ο Σέρβος ακραίος θα ενισχύσει το ρόστερ των «ασπρόμαυρων» για το υπόλοιπο της σεζόν, προερχόμενος από μία χρονιά στην Ιταλία με τη φανέλα της Πιατσέντσα.

Αναλυτικά:

Ο ΠΑΟΚ και το τμήμα Βόλεϊ ανδρών, ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με τον αθλητή, Ούρος Κοβάσεβιτς, για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Μετά από συντονισμένες και αποφασιστικές κινήσεις του ΤΑΑ ΠΑΟΚ, ο Δικέφαλος πέτυχε ένα πραγματικό μεταγραφικό «μπαμ» με την απόκτηση του σπουδαίου Ούρος Κοβάσεβιτς! Η άφιξή του αναμένεται να απογειώσει την ομάδα βόλεϊ και να τη φέρει ακόμη πιο κοντά στην κατάκτηση των υψηλών στόχων της φετινής σεζόν.

Γεννημένος στη Σερβία στις 06/05/1993, ο Ούρος Κοβάσεβιτς αγωνίζεται ως ακραίος και έχει ύψος 197cm.

Ο Ούρος Κοβάσεβιτς είναι ένας από τους κορυφαίους ακραίους στο παγκόσμιο βόλεϊ, με μια πορεία γεμάτη διακρίσεις και κατακτήσεις σε μερικά από τα ισχυρότερα πρωταθλήματα της Ευρώπης και του κόσμου.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του διαδρομή στη Σερβία με τη Ribnica Kraljevo την περίοδο 2003-2010, όπου τη σεζόν 2009-10 αναδείχθηκε καλύτερος ακραίος και καλύτερος σέρβερ του εγχώριου πρωταθλήματος. Η εξέλιξή του τον οδήγησε στη Σλοβενία και την ACH Volley Ljubljana (2010-2013), κατακτώντας τρία πρωταθλήματα και τρία κύπελλα Σλοβενίας, ενώ είχε σημαντική παρουσία στο Champions League με δύο προημιτελικές συμμετοχές. Το 2012 εκπροσώπησε μάλιστα τη Σερβία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου.

Η συνέχεια τον βρήκε στην Ιταλία, αρχικά με τη Modena (2013-2015), όπου αναδείχθηκε καλύτερος ακραίος του ιταλικού πρωταθλήματος τη σεζόν 2013-14 και κατέκτησε το Κύπελλο Ιταλίας το 2014-15.

Ακολούθησε η Verona (2015-2017), με την οποία πανηγύρισε την κατάκτηση του Challenge Cup το 2015-16, και στη συνέχεια η Trentino (2017-2020), όπου πραγματοποίησε ορισμένες από τις κορυφαίες εμφανίσεις της καριέρας του: κατέκτησε το CEV Cup το 2018-19 αναδεικνυόμενος MVP, βραβεύτηκε ως καλύτερος επιθετικός της Serie A την ίδια σεζόν, κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Συλλόγων ως καλύτερος ακραίος, ενώ το 2019 έζησε τη μεγαλύτερη μέχρι τότε επιτυχία του με την Εθνική Σερβίας, κατακτώντας το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και κερδίζοντας τόσο τον τίτλο του MVP όσο και του καλύτερου ακραίου της διοργάνωσης.

Τη σεζόν 2020-2021 μετακινήθηκε στην Κίνα για λογαριασμό της Beijing BAIC Motor, με την οποία κατέκτησε το κινεζικό πρωτάθλημα και αναδείχθηκε ο κορυφαίος ακραίος της λίγκας. Ακολούθησε το πολωνικό πρωτάθλημα με την Aluron CMC Warta Zawiercie (2021-2023), όπου συνέχισε να ξεχωρίζει, αναδεικνυόμενος καλύτερος ακραίος της PlusLiga τη σεζόν 2021-2022 και καλύτερος ακραίος και καλύτερος επιθετικός τη σεζόν 2022-2023.

Το 2023-2024 αγωνίστηκε στη ρωσική Ural Ufa, συνεχίζοντας παράλληλα να αποτελεί βασικό μέλος της Εθνικής Σερβίας και συμμετέχοντας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Τη σεζόν 2024-2025 αγωνίστηκε στην Piacenza της Ιταλίας, συνεχίζοντας να επιβεβαιώνει τον τίτλο ενός εκ των κορυφαίων ακραίων παγκοσμίως και προσθέτοντας νέες σελίδες σε μια ήδη εντυπωσιακή καριέρα.

Καλώς ήρθες στον ΠΑΟΚ, Ούρος!