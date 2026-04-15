Ο Οζντόεφ ανανεώνει με τον ΠΑΟΚ για έναν χρόνο σύμφωνα με ρωσικό δημοσίευμα

Τη φανέλα του ΠΑΟΚ αναμένεται να φοράει και τη νέα σεζόν ο Μαγκομέντ Οζντόεφ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ιστοσελίδας «Sport24.ru», ο Μαγκομέντ Οζντόεφ θα υπογράψει νέο μονοετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ.

Ο Ρώσος μέσος διανύει την τρίτη του χρονιά στον Δικέφαλο του Βορρά, μετρώντας οκτώ γκολ και πέντε ασίστ, μετά από 44 εμφανίσεις σε όλες τις επίσημες διοργανώσεις.

Ο 33χρονος χαφ αποτελεί ένα από τα βασικά χαφ του Δικεφάλου του Βορρά επί των ημερών του Ραζβάν Λουτσέσκου και επιθυμία και των δύο πλευρών φαίνεται ότι είναι να συνεχίσουν τη συνεργασία τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Εργασίες διαγράμμισης και σήμερα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Κεφαλονιά: Η στιγμή που ο αρσιβαρίστας μεταφέρει λιπόθυμη την 19χρονη Μυρτώ στο Αργοστόλι – Σοκαριστικό βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Ηράκλειο: Κομμάτι τσιμέντου ξεκόλλησε από γέφυρα και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο την ώρα που κινούταν στον ΒΟΑΚ – Δείτε εικόνες

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Το Ισραήλ καλεί τους κατοίκους του νότιου Λιβάνου να απομακρυνθούν εν μέσω πληγμάτων κατά της Χεζμπολάχ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Νάουσα: 25χρονος έκλεβε συστηματικά αγροκτήματα με λεία πάνω από 5.000 ευρώ

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Γάζα: Έξι νεκροί, ανάμεσά τους δύο παιδιά, εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων