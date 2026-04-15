Ο Οζντόεφ ανανεώνει με τον ΠΑΟΚ για έναν χρόνο σύμφωνα με ρωσικό δημοσίευμα

Τη φανέλα του ΠΑΟΚ αναμένεται να φοράει και τη νέα σεζόν ο Μαγκομέντ Οζντόεφ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ιστοσελίδας «Sport24.ru», ο Μαγκομέντ Οζντόεφ θα υπογράψει νέο μονοετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ.

Ο Ρώσος μέσος διανύει την τρίτη του χρονιά στον Δικέφαλο του Βορρά, μετρώντας οκτώ γκολ και πέντε ασίστ, μετά από 44 εμφανίσεις σε όλες τις επίσημες διοργανώσεις.

Ο 33χρονος χαφ αποτελεί ένα από τα βασικά χαφ του Δικεφάλου του Βορρά επί των ημερών του Ραζβάν Λουτσέσκου και επιθυμία και των δύο πλευρών φαίνεται ότι είναι να συνεχίσουν τη συνεργασία τους.