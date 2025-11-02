Ο Ηρακλής ήρθε ισόπαλος στην Καρδίτσα και έχασε την ευκαιρία να ξεφύγει βαθμολογικά

Ο Ηρακλής έχασε μεγάλη ευκαιρία να απομακρυνθεί από τους διώκτες του, με τους κυανόλευκους να προηγούνται κόντρα στην Αναγέννηση Καρδίτσας, αλλά τελικά να ισοφαρίζονται (1-1), αφήνοντας δύο πολύτιμους βαθμούς.

Η ομάδα του Δημήτρη Σπανού συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα του Βόρειου Ομίλου της Super League 2, με 18 βαθμούς.

Η εξέλιξη του αγώνα:

Ο Γηραιός δυσκολεύτηκε στα πρώτα λεπτά του αγώνα, αλλά μετά το 15′ ανέβασε αισθητά την απόδοσή του, πίεσε, δημιούργησε ευκαιρίες και τελικά βρήκε το γκολ, που έψαχνε, με τον Παναγιώτη Παναγιωτίδη να στέλνει την μπάλα στα στα δίχτυα, μετά από την ιδανική σέντρα του Κάτσικα από τα δεξιά.

Στο 55′ οι φιλοξενούμενοι έφτασαν κοντά στο 0-2, αλλά ο Μπαλωμένος τους είπε “όχι”. Ο Κυνηγόπουλος με ωραίο τακουνάκι έστρωσε την μπάλα στον Ντόβενταν και εκείνος με δυνατό σουτ ανάγκασε τον Μπαλωμένο να διώξει σωτήρια σε κόρνερ.

Στο 63′ η Αναγέννηση προειδοποίησε με τον Καμπετσή, με το σουτ του να σταματάει στο δοκάρι, και στο 69′ βρήκε το γκολ της ισοαφάρισης. Ο Πολέτο έκλεψε από τα δεξιά, έβγαλε τη σέντρα, και ο Μπούσης με σουτ στην κίνηση αιφνιδίασε τον Νικοπολίδη και έγραψε το 1-1.

Αναγέννηση Καρδίτσας: Μπαλωμένος, Τίντε (57′ Κάσσος), Πεταυράκης (64′ Μπεν Κμαγιάλ), Στίκας, Μπούσης, Γκόλιας, Λεωνιδόπουλος, Μουστακόπουλος, Πολέτο (82′ Ανδρέου), Νοικοκυράκης (57′ Ομρανί), Καμπετσής (82′ Μπαλτάς).

Ηρακλής: Νικοπολίδης, Κάτσικας (82′ Ουές), Βιτλής (74′ Αναστασίου), Εραμούσπε, Γιαννούτσος, Παναγιωτίδης, Χάμοντ, Μαχαίρας (74′ Κούστα), Κυνηγόπουλος (90′ Ντουρμισάι), Ντόβενταν (82′ Χάινριχ), Μάναλης.

