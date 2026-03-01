MENOY

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήγε με τους γιους του σε αγώνα WWE

Σε έναν από τους πιο σκληρούς και επικίνδυνους αγώνες στο επαγγελματικό wrestling, έδωσε το “παρών” ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, καθώς παρακολούθησε από κοντά το Elimination Chamber του WWE.

Έχοντας μαζί του τους δύο γιους του, Λίαμ και Μάβερικ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στο ετήσιο event του WWE και “έκλεψε” την παράσταση, με τους διοργανωτές να κάνουν ξεχωριστή ανάρτηση, για την παρουσία του στον αγώνα.

Ο “Greek Freak” βρήκε την ευκαιρία για λίγη… διασκέδαση, στο περιθώριο του κενού που είχαν στο πρόγραμμά τους οι Μιλγουόκι Μπακς και ενώ ο ίδιος ετοιμάζεται για την επιστροφή στην ενεργό δράση, μετά τον τελευταίο τραυματισμό του.

Μετά το All Star Game έτσι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήγε τους γιους του σε μία ακόμη διάσημη διοργάνωση στις ΗΠΑ.

