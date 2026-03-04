Ο Χάρης Παπαγεωργίου νέος Γενικός Γραμματέας του ΕΣΑΚΕ

Ο πρόεδρος του Άρη, Χάρης Παπαγεωργίου, θα είναι ο αντικαταστάτης του Νίκου Λεπενιώτη στη θέση του Γενικού Γραμματέα της διοργανώτριας αρχής της Greek Basketball League.

Ο Νίκος Λεπενιώτης είχε καθαιρεθεί μετά από απόφαση του ΑΣΕΑΔ και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τετάρτης (4/3/2026) ψηφίστηκε ομόφωνα για νέος γενικός γραμματέας ο εκπρόσωπος της ΚΑΕ Άρης στη Greek Basketball League, Χάρης Παπαγεωργίου.

Για τον επόμενο ενάμιση μήνα, ο πρόεδρος του Άρη θα εκτελεί χρέη γενικού γραμματέα, την ώρα που ο Νίκος Λεπενιώτης συνεχίζει ως μέλος του ΔΣ.