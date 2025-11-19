Ο Ασράφ Χακίμι κορυφαίος Αφρικανός ποδοσφαιριστής για το 2025

Τόσο το 2023, όσο και το 2024 είχε βρεθεί στην τελική τριάδα, αλλά ο Ασράφ Χακίμι δεν κατάφερε να φτάσει στην κορυφή (πρώτα ο Σαλάχ και μετά ο Όσιμεν τον άφησαν δεύτερο).

Ωστόσο, με την περσινή σεζόν να εξελίσσεται μαγικά για την Παρί Σεν Ζερμέν με τον ίδιο να είναι βασικός μοχλός στην υπερομάδα του Λουίς Ενρίκε ανοίγοντας μάλιστα και το σκορ στον τελικό του Champions League κόντρα στην Ίντερ, τα προγνωστικά έδιναν τον Ασράφ Χακίμι ως το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την ανάδειξη του ως κορυφαίου ποδοσφαιριστή της Αφρικής για το 2025 και δικαιώθηκαν πανηγυρικά.

Ο Χακίμι άφησε πίσω όλα τα υπόλοιπα λαμπερά αστέρια (ήταν πάλι στην τελική τριάδα με Σαλάχ, Όσιμεν) και πήρε στα χέρια του τη Χρυσή Μπάλα της αφρικανικής ηπείρου στην τελετή που έγινε στην πατρίδα του το Μαρόκο (Ραμπάτ).

Ο Χακίμι είναι ο πρώτος παίκτης της Παρί Σεν-Ζερμέν που κατακτά αυτό το τρόπαιο του Αφρικανού ποδοσφαιριστή της χρονιάς και ο πρώτος παίκτης του γαλλικού πρωταθλήματος που το κερδίζει από τον Ελ-Χαντζί Ντιούφ το 2001. Επίσης, είναι ο δεύτερος Μαροκινός, μετά τον Μουστάφα Χατζί το 1998, που αναγνωρίζεται με αυτό το βραβείο.

Να σημειώσουμε ότι βρέθηκε στη σκηνή φορώντας προστατευτική μπότα στο πόδι του καθώς αναρρώνει από τον σοβαρό τραυματισμό του μετά το εγκληματικό τάκλιν του Λουίς Ντίαζ στον αγώνα με την Μπάγερν.