Ντούσκο Βουγιόσεβιτς: Έφυγε από τη ζωή ο Σέρβος προπονητής μπάσκετ

Ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 67 ετών στο Βελιγράδι, βυθίζοντας σε θλίψη το σερβικό μπάσκετ.

Ο Σέρβος που είχε διατελέσει χρέη προπονητή στην εθνική ομάδα της πατρίδας του όπως και στις Μαυροβουνίου και Βοσνίας Ερζεγοβίνης, δεν άντεξε στα χρόνια προβλήματα υγείας που τον ταλαιπωρούσαν και έφυγε από τη ζωή στην ηλικία των 67 ετών στο Βελιγράδι.

Τα ΜΜΕ της χώρας του αναφέρουν πως το 2025 είχε υποβληθεί σε επέμβαση και μεταμόσχευση νεφρού, όμως τον περασμένο Μάρτιο επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας του, παρουσιάζοντας εκ νέου προβλήματα στην καρδιά του αλλά και στους πνεύμονες.

Ο Βουγιόσεβιτς αποτέλεσε έναν από τους πιο επιτυχημένους προπονητές του σερβικού μπάσκετ έχοντας κατακτήσει πλήθος τροπαίων, ενώ την αγωνιστική περίοδο 2008/09 είχε αναδειχθεί ως ο καλύτερος προπονητής της σεζόν στην Ευρωλίγκα καθώς οδήγησε την Παρτίζαν μέχρι τα προημιτελικά της διοργάνωσης για δεύτερη συνεχόμενη φορά.

