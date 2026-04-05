MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αποθεώθηκε η αποστολή του ΠΑΟΚ έξω από το Makedonia Palace – Δείτε εικόνες και βίντεο

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ «αγκάλιασαν» την αποστολή της ομάδας έξω από το Makedonia Palace, λίγο πριν την αναχώρηση για την Τούμπα ενόψει του μεγάλου αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

Από νωρίς, εκατοντάδες οπαδοί συγκεντρώθηκαν στον χώρο, δημιουργώντας εντυπωσιακή ατμόσφαιρα με συνθήματα, καπνογόνα και συνεχή ενθάρρυνση προς παίκτες και τεχνικό επιτελείο, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης.

Δείτε εικόνες του Intime

Οι φίλαθλοι της ομάδας ακολούθησαν την πορεία του πούλμαν μέχρι την Τούμπα με μηχανοκίνητη πορεία, δείχνοντας τη δίψα τους για ένα θετικό αποτέλεσμα.

Δείτε βίντεο του thestival:

ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Super League: Σήμερα η μάχη του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό για τα playoffs – Ο κόσμος θα συνοδεύσει την ομάδα στην Τούμπα

ΠΑΙΔΕΙΑ 22 ώρες πριν

ΑΠΘ: Παρουσία Χριστοδουλίδη η σημερινή εκδήλωση μνήμης για τους εθνομάρτυρες Κύπρου και Πόντου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Πειραιάς: Καθαρό το αλκοτέστ του οδηγού του λεωφορείου – Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για τον 17χρονο

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Θέμης Αδαμαντίδης: Δεν θα πήγαινα στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, θα ήθελα να συναντηθούμε κάπου αλλού

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

“Η Ιωάννα Τούνη ήξερε, ανεβάζοντας αυτό το story, τι θα γίνει”, είπε η δικηγόρος του καταδικασθέντα για revenge porn

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Στις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας το τηλεοπτικό μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ