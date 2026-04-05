Αποθεώθηκε η αποστολή του ΠΑΟΚ έξω από το Makedonia Palace – Δείτε εικόνες και βίντεο

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ «αγκάλιασαν» την αποστολή της ομάδας έξω από το Makedonia Palace, λίγο πριν την αναχώρηση για την Τούμπα ενόψει του μεγάλου αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

Από νωρίς, εκατοντάδες οπαδοί συγκεντρώθηκαν στον χώρο, δημιουργώντας εντυπωσιακή ατμόσφαιρα με συνθήματα, καπνογόνα και συνεχή ενθάρρυνση προς παίκτες και τεχνικό επιτελείο, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης.

Οι φίλαθλοι της ομάδας ακολούθησαν την πορεία του πούλμαν μέχρι την Τούμπα με μηχανοκίνητη πορεία, δείχνοντας τη δίψα τους για ένα θετικό αποτέλεσμα.

