Ντιέγκο Φορλάν: Σοκαριστικός τραυματισμός για τον θρύλο της Ουρουγουάης σε ερασιτεχνικό αγώνα – Δείτε βίντεο

Ο θρύλος του ποδοσφαίρου της Ουρουγουάης, Ντιέγκο Φορλάν, υπέστη κάταγμα σε τρία πλευρά κατά τη διάρκεια αγώνα ποδοσφαίρου για την Πανεπιστημιακή Λίγκα Αθλητισμού της Ουρουγουάης, όπου αγωνίζεται με την ομάδα Old Boys στην κατηγορία άνω των 40 ετών.

Σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο, ο Φορλάν τραυματίστηκε στο κλασικό ντέρμπι μεταξύ της ομάδας του και των Old Christians, το οποίο έληξε με νίκη 4-1 για το συγκρότημα στο οποίο αγωνίζεται από το 2022 ο κορυφαίος παίκτης του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2010.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Φορλάν θα παραμείνει στο νοσοκομείο τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη 21 Οκτωβρίου.

Ο Φορλάν, γεννημένος στο Μοντεβιδέο το 1979, αποσύρθηκε από την επαγγελματική δράση τον Αύγουστο του 2019. Κατά τη διάρκεια της εκτεταμένης και βραβευμένης καριέρας του, φόρεσε τη φανέλα μεγάλων συλλόγων, όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Βιγιαρεάλ, η Ατλέτικο Μαδρίτης, η Ιντεπεντιέντε και η Πενιαρόλ.

Ο Ουρουγουανός έχει κατακτήσει ατομικούς τίτλους, όπως του πρώτου σκόρερ της Ισπανικής Λίγκας τη σεζόν 2008-2009, το Χρυσό Παπούτσι της UEFA και το τρόπαιο EFE το 2005.

Μετά την αποχώρησή του από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ο Φορλάν επέστρεψε στα γήπεδα το 2022 με την ομάδα Old Boys & Old Girls Club. Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρυσι, ο Φορλάν έκανε και την παρθενική του εμφάνιση στο επαγγελματικό τένις, συμμετέχοντας στο Challenger του Μοντεβιδέο.