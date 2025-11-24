MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέος προπονητής του Ηρακλή ο Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς

THESTIVAL TEAM

Την πρόσληψη του Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας (24/11) η ΠΑΕ Ηρακλής.

Ο 57χρονος Σέρβος τεχνικός, ο οποίος θα κάνει την Τρίτη (25/11) την πρώτη του προπόνηση στον «Γηραιό», αναλαμβάνει τη δύσκολη αποστολή να οδηγήσει το σύλλογο στα μεγάλα σαλόνια, έχοντας στο… πλευρό του τον Ιεροκλή Στολτίδη. Θα κάνει ντεμπούτο στο εντός έδρας ματς που ακολουθεί με τον Καμπανιακό.

Ο νέος τεχνικός του Ηρακλή εργαζόταν στην ουγγρική Ούιπεστ, ενώ πέρασε ακόμη από τους πάγκους των Χόνβεντ, Βοϊβοντίνα, Ραντ, Χάιντουκ Κούλα. Συνεργάστηκε ακόμη με ομάδες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μαυροβούνιο και τη Λετονία.

Η ανακοίνωση: «Η ΠΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Nebojša Vignjević, με συμφωνία έως το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν.

Ο Σέρβος τεχνικός διαθέτει μια σημαντική και σταθερή πορεία σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με κορυφαίες στιγμές τα δύο Κύπελλα Ουγγαρίας με την Újpest FC και την κατάκτηση του πρωταθλήματος Μαυροβουνίου με τη Rudar Pljevlja.

Ο Ηρακλής βρίσκεται ήδη στη μέση της αγωνιστικής περιόδου και ο κ. Vignjević αναλαμβάνει σε μια απαιτητική στιγμή, με στόχο να ενισχύσει την προσπάθεια του συνόλου και να βοηθήσει την ομάδα να συνεχίσει με σταθερότητα και προσήλωση στους στόχους της.

Τον καλωσορίζουμε στη μεγάλη κυανόλευκη οικογένεια και του ευχόμαστε καλή δύναμη στο έργο που αναλαμβάνει!».

