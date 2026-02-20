Νέος “πονοκέφαλος” για τον ΠΑΟΚ: Πρόβλημα με Λόβρεν, δεν υπολογίζεται για το ματς με την ΑΕΛ

Σε ένα ακόμη ματς ο ΠΑΟΚ είδε ποδοσφαιριστή του να αποχωρεί με πρόβλημα τραυματισμού.

Ο λόγος για τον Λόβρεν, ο οποίος χθες έφυγε από την Τούμπα κουτσαίνοντας.

Σήμερα η ασπρόμαυρη ΠΑΕ, μέσα από το δελτίο Τύπου της προπόνησης, φρόντισε να ενημερώσει για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ενώ αύριο είναι η κρίσιμη μέρα, αφού τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα δείξουν πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του αλλά και το διάστημα που θα απουσιάσει.

«Ο Κροάτης αποχώρησε με ενοχλήσεις στον έσω πλάγιο σύνδεσμο από την αναμέτρησης κόντρα στη Θέλτα και θα υποβληθεί αύριο σε μαγνητική για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει. Σε κάθε περίπτωση για το ματς απέναντι στην ΑΕΛ Novibet o παίκτης δεν υπολογίζεται και έτσι διαθέσιμοι στόπερ είναι οι Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Βολιάκο και Θυμιάνης», αναφέρει χαρακτηριστικά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο δελτίο Τύπου της προπόνησης.

