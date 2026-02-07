Νεφέλη Τίτα: Ποια είναι η 23χρονη φοιτήτρια Ιατρικής που κράτησε τη σημαία της Ελλάδας στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς 2026

Η Νεφέλη Τίτα είχε την τιμή να είναι σημαιοφόρος στην τελετή των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Milano Cortina 2026, σε μια ξεχωριστή στιγμή για την ίδια και τον ελληνικό αθλητισμό.

Γεννήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2003 στη Φλώρινα, περιοχή με μακρά παράδοση στα χειμερινά αθλήματα, και από πολύ μικρή ηλικία βρέθηκε στις πίστες, ξεκινώντας τη χιονοδρομία περίπου στα τέσσερά της χρόνια. Σημαντικό ρόλο στην αθλητική της πορεία είχε ο πατέρας της, Χρήστος Τίτας, προπονητής χιονοδρομίας, ο οποίος τη μύησε στο άθλημα και τη στήριξε στα πρώτα της βήματα.

Ολυμπιακή πορεία και διακρίσεις

Αγωνίζεται με τα χρώματα του Αθλητικού Ομίλου Φλώρινας και έχει να επιδείξει σημαντικές επιτυχίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με διακρίσεις σε Πανελλήνια και Βαλκανικά Πρωταθλήματα, καθώς και σταθερή παρουσία σε διεθνείς αγώνες της FIS.

Έχει συμμετάσχει σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα Χιονοδρομίας, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες απέναντι στην παγκόσμια ελίτ του αθλήματος, ενώ ξεχώρισε και σε διεθνείς διοργανώσεις με υψηλές κατατάξεις.

Σε Ολυμπιακό επίπεδο, εκπροσώπησε την Ελλάδα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων της Λωζάνης το 2020, κάνοντας το πρώτο της μεγάλο βήμα στη διοργάνωση. Το 2022 αγωνίστηκε και στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου, συμμετέχοντας στα αγωνίσματα της χιονοδρομίας δρόμων αντοχής και επιβεβαιώνοντας τη θέση της ανάμεσα στις κορυφαίες Ελληνίδες αθλήτριες του αθλήματος.

Σπουδάζει ιατρική

Παράλληλα με τον πρωταθλητισμό, η Νεφέλη Τίτα συνδυάζει με επιτυχία τον αθλητισμό υψηλών απαιτήσεων με τις σπουδές της, καθώς φοιτά στην Ιατρική Σχολή στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αποτελώντας χαρακτηριστικό παράδειγμα αθλήτριας που διακρίνεται τόσο στον αθλητισμό όσο και στην ακαδημαϊκή της πορεία.

Στους φετινούς Αγώνες, η Νεφέλη Τίτα αναμένεται να κάνει την πρώτη της εμφάνιση την ερχόμενη Πέμπτη, όταν θα αγωνιστεί στις 2 μ.μ. στο αγώνισμα των 10 χιλιομέτρων της Ελεύθερης Τεχνικής. Στην ίδια κούρσα θα συμμετάσχει και η Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου, με τον αγώνα να διεξάγεται στο Τέζερο.

Στη συνέχεια, στις 18 Φεβρουαρίου, οι δύο Ελληνίδες αθλήτριες θα ενώσουν και πάλι τις δυνάμεις τους, αυτή τη φορά στο Ομαδικό Σπριντ της Ελεύθερης Τεχνικής. Στόχος τους θα είναι η πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης, μέσα από τον προκριματικό αγώνα που είναι προγραμματισμένος για τις 10:45 το πρωί.