Νέα απώλεια για τον Άρη που έπαιζε με 10 από το 24′, έμεινε στο μηδέν με τον Αστέρα

Ο Άρης, παίζοντας με παίκτη λιγότερο από το 24΄ λόγω αποβολής του Γαλανόπουλου, δεν κατάφερε να κερδίσει ούτε τον Αστέρα στο «Βικελίδης» (0-0), μένοντας για 6ο σερί παιχνίδι μακριά από τους 3 βαθμούς.

Αναμέτρηση υψηλών απαιτήσεων στο Βικελίδης, μεταξύ Άρη και Αστέρα Aktor. Με τους γηπεδούχους να ψάχνουν αγωνιστική αντίδραση και νίκη μετά από πολύ καιρό (από το παιχνίδι απέναντι στον Βόλο) στην έδρα τους, ενώ τους φιλοξενούμενους του Κόλμαν να αναζητούν πολύτιμους βαθμούς για να ξεκολλήσουν από τις χαμηλές θέσεις της βαθμολογίας.

Το παιχνίδι ξεκίνησε νωθρά για τον Άρη, με κακή λειτουργία από τον άξονα και πολλά γεμίσματα, τα οποία δεν βρηκαν αντίκρισμα. Ο Αστέρας είχε την ψυχολογία και πίεσε, με αποκορύφωμα το διάστημα μετά την αποβολή του Γαλανόπουλου (24′), ο οποίος σε μια ανύποπτη φάση πήγε δυνατά και επικίνδυνα πάνω στον Γιαμπλόνσκι και αντίκρισε την απευθείας κόκκινη από τον διαιτητή Ζαμπαλά.

To πρώτο ημίχρονο κύλησε αναίμακτα, παρά τη φάση του Κέτου κατά την οποία η μπάλα βρήκε και στο δοκάρι, ενώ από πλευράς γηπεδούχων καλές στιγμές είχαν οι Σίστο και Σούντμπεργκ, με την μπάλα όμως να μην βρίσκει στόχο.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Αστέρας κυριάρχησε, έχοντας 3 δοκάρια και χάνοντας σημαντικές ευκαιρίες για να πάρει την νίκη.

Μεγάλη φάση για τον Αστέρα στο 60ο λεπτό, με το Κέτου να κάνει το σουτ από το ημικύκλιο, αλλά η μπάλα κπιντραρε και κατέληξε κόρνερ.

Στο 85ο λεπτό ο Μπαρτόλο βγήκε τετ-τετ με τον Διούδη και τον απέφυγε, αλλά προ κενής εστίας έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και στη συνέχεια άουτ.

Ο Άρης προβληματίζει και εκνευρίζει τον κόσμο του όταν ολοκληρώνει με κάτω τα χέρια τα παιχνίδια, με το 0-0 να αποτελεί άλλη μια τέτοια περίπτωση. Οι κιτρινόμαυροι πάνε στην διακοπή έχοντας μηδέν νίκες στα 6 τελευταία παιχνίδια και δείχνοντας πως δεν μπορούν να ανακάμψουν.

Από την άλλη πλευρά ο Αστέρας ίσως και να δικαιούται παραπάνω πράγματα από το παιχνίδι, έχοντας μεγάλες στιγμές ακόμη και για την νίκη.

