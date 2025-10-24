NBA: Ο Κέβιν Γκαρνέτ είχε συμμετάσχει σε παράνομα παιχνίδια πόκερ

Συνεχίζεται ο ντόρος στο ΝΒΑ γύρω από το σκάνδαλο που αφορά τη συμμετοχή παικτών και προπονητών σε χειραγώγηση αγώνων, παράνομα στοιχήματα και τη λειτουργία παράνομων λεσχών πόκερ.

Μεταξύ των προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται είναι και ο θρυλικός Κέβιν Γκαρνέτ, ο οποίος συμμετείχε σε μία από τις παράνομες συναντήσεις πόκερ το 2019.

🚨 UPDATE: A number of former pro athletes played at private poker games organized by those indicted by the DOJ in “Operation Royal Flush.”



One of them — according to multiple sources with direct knowledge of a game that took place in 2019 — was Kevin Garnett. @pablofindsout https://t.co/9UEijIez8R October 24, 2025

Η έρευνα του FBI, ΄που οδήγησε στη σύλληψη 34 ατόμων, φέρνει στο φως συνεχώς νέα στοιχεία, όπως μεταδίδει το protothema.gr, προκαλώντας σοβαρές αναταράξεις στο οικοδόμημα του αμερικανικού μπάσκετ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των ΗΠΑ, αρκετοί πρώην επαγγελματίες αθλητές συμμετείχαν σε ιδιωτικά παιχνίδια πόκερ, συχνά ποντάροντας μεγάλα ποσά χωρίς να γνωρίζουν τον παράνομο χαρακτήρα τους.