MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

NBA: Ο Κέβιν Γκαρνέτ είχε συμμετάσχει σε παράνομα παιχνίδια πόκερ

|
THESTIVAL TEAM

Συνεχίζεται ο ντόρος στο ΝΒΑ γύρω από το σκάνδαλο που αφορά τη συμμετοχή παικτών και προπονητών σε χειραγώγηση αγώνων, παράνομα στοιχήματα και τη λειτουργία παράνομων λεσχών πόκερ.

Μεταξύ των προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται είναι και ο θρυλικός Κέβιν Γκαρνέτ, ο οποίος συμμετείχε σε μία από τις παράνομες συναντήσεις πόκερ το 2019.

Η έρευνα του FBI, ΄που οδήγησε στη σύλληψη 34 ατόμων, φέρνει στο φως συνεχώς νέα στοιχεία, όπως μεταδίδει το protothema.gr, προκαλώντας σοβαρές αναταράξεις στο οικοδόμημα του αμερικανικού μπάσκετ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των ΗΠΑ, αρκετοί πρώην επαγγελματίες αθλητές συμμετείχαν σε ιδιωτικά παιχνίδια πόκερ, συχνά ποντάροντας μεγάλα ποσά χωρίς να γνωρίζουν τον παράνομο χαρακτήρα τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

Ανησυχητικά στοιχεία: Ένας στους τρεις 16χρονους πίνουν περισσότερα από 5 ποτά μέσα σε ένα βράδυ – Τι γίνεται με τα ναρκωτικά και το κάπνισμα

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Καίτη Γκρέυ: Ο γιος της αμφισβητεί τη διαθήκη της – “Μάρτυρας ήταν μια παραδουλεύτρα που δεν ξέρει ελληνικά”

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Ο επικεφαλής πίσω από τους “ρωσικής έμπνευσης” εμπρησμούς στη Βρετανία καταδικάστηκε σε 17 χρόνια φυλάκιση

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 8 ώρες πριν

Culinary Symphonies: H τέχνη της γαστρονομίας συναντάει την τέχνη της μουσικής στο Hyatt Regency Thessaloniki

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Εργασίες καθαρισμού σήμερα στην Επαρχιακή Οδό Ν. Μουδανιών – Κύκλωμα Κασσάνδρας

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Κροατία: Το Ζάγκρεμπ επαναφέρει τη στρατιωτική θητεία