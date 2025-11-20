Νάπολι: Κατηγορείται για ψευδή οικονομικά στοιχεία στις μεταγραφές των Μανωλά και Καρνέζη
Μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη για τη Νάπολι. Τόσο το ιταλικό κλαμπ, όσο και ο πρόεδρος, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες για κατάθεση ψευδών λογιστικών στοιχείων σε μεταγραφές, με δυο ελληνικά ονόματα να κάνουν την εμφάνισή τους στον «φάκελο» που ανασύρει η «Tuttosport».
Συγκεκριμένα το ιταλικό Μέσο αποκαλύπτει πως μια εκ των υποθέσεων πρόκειται για τη μεταγραφή του Κώστα Μανωλά από τη Ρόμα αντί 36 εκατομμυρίων ευρώ πίσω στο 2019, ενώ οι ιταλικές αρχές εξετάζουν και την πώληση του Ορέστη Καρνέζη στη Λιλ για τεχνητά «φουσκωμένο» ποσό ώστε να «μαγειρέψουν» τα βιβλία.
Η περίπτωση του παλαίμαχου Έλληνα γκολκίπερ σχετίζεται παράλληλα την πολύκροτη μεταγραφή του Βίκτορ Όσιμεν από τη Λιλ που είχε κοστίσει το ποσό των 71 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς ο Καρνέζης μαζί με τρεις ακόμα ποδοσφαιριστές είχαν ακολουθήσει την αντίθεση διαδρομή προς Γαλλία ως έμψυχα ανταλλάγματα.
Οι ιταλικές αρχές θεωρούν πως η εκτίμηση αξίας του Έλληνα τερματοφύλακα ήταν επιτηδευμένα υπερβολική ώστε η Νάπολι για να εξυπηρετήσει τα οικονομικά συμφέροντα των Παρτενοπέι, σε ένα μοτίβο που υποτίθεται πως είχε επαναληφθεί και στο παρελθόν, όπως στην περίπτωση του Κώστα Μανωλά.
Πλέον η προκαταρκτική ακρόαση έχει προγραμματιστεί για τις αρχές Δεκεμβρίου 2025. Οι ενδεχόμενες ποινές για τα πρόσωπα περιλαμβάνουν αναστολή ποινής κάτω των δύο ετών και προσωρινές απαγορεύσεις από την κατάληψη διευθυντικών θέσεων. Αγωνιστικά πάντως η Νάπολι δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο τιμωρίας.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Napoli and its President Aurelio De Laurentiis will go on trial.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 20, 2025
They are charged with false accounting for the signings of Manolas and Osimhen.
— @SkySports pic.twitter.com/qDK4k8VRzB
πηγή: www.gazzetta.gr
