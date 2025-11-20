MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νάπολι: Κατηγορείται για ψευδή οικονομικά στοιχεία στις μεταγραφές των Μανωλά και Καρνέζη

|
THESTIVAL TEAM

Μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη για τη Νάπολι. Τόσο το ιταλικό κλαμπ, όσο και ο πρόεδρος, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες για κατάθεση ψευδών λογιστικών στοιχείων σε μεταγραφές, με δυο ελληνικά ονόματα να κάνουν την εμφάνισή τους στον «φάκελο» που ανασύρει η «Tuttosport».

Συγκεκριμένα το ιταλικό Μέσο αποκαλύπτει πως μια εκ των υποθέσεων πρόκειται για τη μεταγραφή του Κώστα Μανωλά από τη Ρόμα αντί 36 εκατομμυρίων ευρώ πίσω στο 2019, ενώ οι ιταλικές αρχές εξετάζουν και την πώληση του Ορέστη Καρνέζη στη Λιλ για τεχνητά «φουσκωμένο» ποσό ώστε να «μαγειρέψουν» τα βιβλία.

Η περίπτωση του παλαίμαχου Έλληνα γκολκίπερ σχετίζεται παράλληλα την πολύκροτη μεταγραφή του Βίκτορ Όσιμεν από τη Λιλ που είχε κοστίσει το ποσό των 71 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς ο Καρνέζης μαζί με τρεις ακόμα ποδοσφαιριστές είχαν ακολουθήσει την αντίθεση διαδρομή προς Γαλλία ως έμψυχα ανταλλάγματα.

Οι ιταλικές αρχές θεωρούν πως η εκτίμηση αξίας του Έλληνα τερματοφύλακα ήταν επιτηδευμένα υπερβολική ώστε η Νάπολι για να εξυπηρετήσει τα οικονομικά συμφέροντα των Παρτενοπέι, σε ένα μοτίβο που υποτίθεται πως είχε επαναληφθεί και στο παρελθόν, όπως στην περίπτωση του Κώστα Μανωλά.

Πλέον η προκαταρκτική ακρόαση έχει προγραμματιστεί για τις αρχές Δεκεμβρίου 2025. Οι ενδεχόμενες ποινές για τα πρόσωπα περιλαμβάνουν αναστολή ποινής κάτω των δύο ετών και προσωρινές απαγορεύσεις από την κατάληψη διευθυντικών θέσεων. Αγωνιστικά πάντως η Νάπολι δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο τιμωρίας.

πηγή: www.gazzetta.g

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Πετρούπολη: Τι υποστήριξε ο μαθητής με τον μπαλτά στο σχολείο – Η σύνδεση με το πανό της “Χρυσής Αυγής”

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Γάζα: Τουλάχιστον 27 νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα, το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για κατάφωρες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός

ΥΓΕΙΑ 5 ώρες πριν

ΕΟΔΥ: Τέσσερις νέοι θάνατοι από κορωνοϊό και 162 νέες εισαγωγές

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Ρηνιώ Ξυλούρη: Έδωσε σημαντικές οδηγίες που τις δίνει μόνο ένας άνθρωπος που ετοιμάζεται να περάσει απέναντι

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 41 λεπτά πριν

Έτσι θα βάλεις τέλος στα θολωμένα τζάμια του αυτοκινήτου – Αυτό είναι το κόλπο που τα ξεθαμπώνει άμεσα

ΧΑΛΑΡΑ 15 λεπτά πριν

Ο Έλληνας κομμωτής που χτένισε Χεορχίνα και Ρονάλντο πριν τη συνάντηση με Τραμπ – Έκαναν προετοιμασία αλά Όσκαρ