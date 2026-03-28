MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπούτσκος: Το παιχνίδι πήγε όπως το θέλαμε – Πολύ δύσκολο το ματς με τη Μούρθια

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ακριβώς όπως το σχεδίασε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Παντελής Μπούτσκος, πήγε το παιχνίδι κόντρα στον Προμηθέα (100-70), με τον προπονητή του Δικεφάλου να «στρέφεται» στον ημιτελικό με τη Μούρθια.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην ΕΡΤ:

Για την έξτρα ικανοποίηση με τη νέα 100αρα: «Συγχαρητήρια στους παίκτες μας. Είναι το τέταρτο ματς στις 10 τελευταίες μέρες. Ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι για να πάει το ματς όπως θέλαμε».

Για το ματς της Τετάρτης και το ροτέισον: «Είμαι πολύ χαρούμενος για το second unit τους Έλληνες παίκτες μας. Αν δεν είχαμε αυτά τα αποδυτήρια δεν θα ήμασταν εδώ να διεκδικούμε τίτλους»

Για τον ημιτελικό: «Σπουδαίο παιχνίδι κόντρα σε εξαιρετική ομάδα που περνάει ομάδες ευρωλίγκας. Ο συντελεστής δυσκολίας είναι μεγάλος, αλλά σκεφτόμαστε πως να προκριθούμε στον τελικό».

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

