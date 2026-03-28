Μπούτσκος: Το παιχνίδι πήγε όπως το θέλαμε – Πολύ δύσκολο το ματς με τη Μούρθια

Ακριβώς όπως το σχεδίασε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Παντελής Μπούτσκος, πήγε το παιχνίδι κόντρα στον Προμηθέα (100-70), με τον προπονητή του Δικεφάλου να «στρέφεται» στον ημιτελικό με τη Μούρθια.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην ΕΡΤ:

Για την έξτρα ικανοποίηση με τη νέα 100αρα: «Συγχαρητήρια στους παίκτες μας. Είναι το τέταρτο ματς στις 10 τελευταίες μέρες. Ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι για να πάει το ματς όπως θέλαμε».

Για το ματς της Τετάρτης και το ροτέισον: «Είμαι πολύ χαρούμενος για το second unit τους Έλληνες παίκτες μας. Αν δεν είχαμε αυτά τα αποδυτήρια δεν θα ήμασταν εδώ να διεκδικούμε τίτλους»

Για τον ημιτελικό: «Σπουδαίο παιχνίδι κόντρα σε εξαιρετική ομάδα που περνάει ομάδες ευρωλίγκας. Ο συντελεστής δυσκολίας είναι μεγάλος, αλλά σκεφτόμαστε πως να προκριθούμε στον τελικό».