Μπούτσκος: “Κερδίσαμε μία πραγματικά καλή ομάδα”

O προπονητής του ΠΑΟΚ, Παντελής Μπούτσκος, σχολίασε τη νίκη απέναντι στο Περιστέρι και στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο επιτεύχθηκε.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Παίξαμε με ένταση με ενέργεια, κερδίσαμε μία πραγματικά καλή ομάδα. Το Περιστέρι έχει κάνει μεγάλες νίκες σε Μπιλμπάο, Σαραγόσα, Πετκίμ. Έχει εξαιρετική χημεία και προπονητική καθοδήγηση. Κάναμε το 50% της δουλειάς, έλειπε ο Χάρις που έχει μεγάλη εμπειρία. Κάναμε το πρώτο βήμα, έχουμε πολύ απαιτητικό πρόγραμμα, πρέπει να είναι κλειδωμένοι στο επόμενο παιχνίδι. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο ιατρικό τμήμα, για το γεγονός ότι ο Μουρ έπαιξε σήμερα και με τον Ολυμπιακό, αλλά και ο Κόνιαρης» ανέφερε και έπειτα απάντησε σε ερώτηση για το τι άλλαξε…

«Ήταν σημαντικό να κερδίσουμε γιατί είχαμε καιρό. Προσεγγίσαμε το παιχνίδι με τη σωστή ένταση και κυρίως οι παίκτες ένιωσαν ελευθερία, να είναι ο εαυτός τους, να μην έχουν το φόβο να κάνουν λάθη, να είναι έτοιμοι να θυσιάσουν το εγώ για την ομάδα. Είμαι πολύ χαρούμενος για το πως ανταποκρίθηκαν, οδηγήσαμε μια καλή ομάδα όπως το Περιστέρι σε 19 λάθη και εμείς ανταποκριθήκαμε στην πίεση του».

Όσο για το πως θα διαχειριστεί αυτό το +24 ενόψει της ρεβάνς: «Οι παίκτες γνωρίζουν το μπάσκετ, είναι τόσο γρήγορο πλέον που μια διαφορά 10 πόντων σε 2 λεπτά δεν είναι τίποτα. Όταν παίζεις σε τόσες κατοχές το μομέντουμ μπορεί να αλλάξει από μία φάση. Είμαι σίγουρος ότι έχουμε πολύ σεβασμό για το Περιστέρι. Ήταν το πρώτο βήμα».

Μιλώντας για τη δική του διαχείριση μιας τόσο απαιτητικής κατάστασης, σημείωσε: «Δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να έχει συναισθήματα. Είμαι «κλειδωμένος» στη διαδικασία».

Για την κατάσταση του Κόνιαρη που έπαιξε ελάχιστα σήμερα, είπε… «Ο Αντώνης είχε ένα μυϊκό σπασμό στη μέση, μπορούσε να αγωνιστεί, αλλά επειδή είχαμε πολύ καλό μομέντουμ ,είχαμε την πολυτέλεια να παίξουμε χωρίς τον Αντώνη».

Σε ερώτηση για όσα μπορεί να έχει συζητήσει αυτό το διάστημα με τον Αντρέα Τρινκιέρι σχολίασε… «Είναι μεγάλη τιμή που απολαμβάνω την εμπιστοσύνη και την ελευθερία από τον κόουτς Τρινκιέρι. Είναι πολύ δημιουργικό να συζητάμε μαζί. Το πιο αισιόδοξο είναι ότι η παρουσία του κόουτς Τρινκιέρι βοηθάει τον οργανισμό του ΠΑΟΚ για τις δομές που χρειάζεται την επόμενη μέρα. Η επένδυση στην οργάνωση είναι το καλύτερο που μπορεί να κάνει η ομάδα με τη γνώση του κόουτς Τρινκιέρι. Η πυξίδα δείχνει ότι θα γίνει προσπάθεια και ο ΠΑΟΚ με το όραμα του ιδιοκτήτη, θα ταξιδέψει σε πολύ δελεαστικούς προορισμούς. Το ρολόι όμως δείχνει την καθημερινότητα. Παίζαμε παιχνίδι σήμερα, το Σάββατο έχουμε έναν αντίπαλο που είχε μια εβδομάδα να προετοιμαστεί. Το ρολόι είναι πολύ διαφορετικό από την πυξίδα».