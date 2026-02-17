MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Παυλίδης ψάχνει “ριπίτ”

Στις 28 Ιανουαρίου και στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής στην League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, η Μπενφίκα νίκησε 4-2 την Ρεάλ Μαδρίτης στο «Ντα Λουζ» με γκολ του… τερματοφύλακα (!) Ανατόλι Τρούμπιν στο όγδοο λεπτό των καθυστερήσεων, παίρνοντας στο νήμα χάρη σε αυτό το τέρμα την πρόκριση στα νοκ άουτ και αφήνοντας την Βασίλισσα εκτός του Top-8.

Μόλις είκοσι ημέρες αργότερα, στο ίδιο θρυλικό σκηνικό, οι δύο ιστορικά κορυφαίες ομάδες της Ιβηρικής Χερσονήσου (σε Πορτογαλία και Ισπανία αντίστοιχα) ανταμώνουν και πάλι, στο πρώτο παιχνίδι των πλέι οφ, με έπαθλο μια θέση στους «16».

Στο συναρπαστικό ματς του Ιανουαρίου, ο Βαγγέλης Παυλίδης πραγματοποίησε μια σπουδαία εμφάνιση, αφού με ένα γκολ και δύο ασίστ ήταν το σημείο αναφοράς για την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο.

Η Ρεάλ δείχνει σιγά σιγά να… ρολάρει με τον Άλβαρο Αρμπελόα και θα είναι σαφώς πιο προσεκτική στην άμυνα σε σχέση με το προαναφερθέν παιχνίδι, αλλά εξακολουθεί να παρουσιάζει αρκετά προβλήματα στα μετόπισθεν, τα οποία μπορεί κάλλιστα να εκμεταλλευτεί ο Έλληνας επιθετικός. Η φόρμα του Παυλίδη και τα αμυντικά κενά των Μαδριλένων δίνουν απάντηση στο ερώτημα τι να παίξω σήμερα, με την επιλογή του Έλληνα φορ ως anytime σκόρερ να προσφέρεται σε απόδοση 2.40.

