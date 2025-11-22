Μπενφίκα: Νεκρός βρέθηκε ο αρχηγός των οργανωμένων οπαδών των Λουζιτανών

Ο αρχηγός των οργανωμένων οπαδών της Μπενφίκα “Ντιάμπος Βερμέλχος”, βρέθηκε νεκρός με τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι. Ο Σέρτζιο Καετάνο βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο σταθμευμένο κοντά στο Ντα Λουζ, στη Λισαβόνα.

Η Μπενφίκα εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για την απώλειά του μέσω ανακοίνωσής της.

“Η ακλόνητη αφοσίωσή του στον σύλλογο θα αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι του στην ιστορία της υποστήριξης προς την Μπενφίκα”, ανέφεραν οι Λουζιτανοί, στέλνοντας συλλυπητήρια “στην οικογένεια του Σέρχιο Καετάνο, τους φίλους του και τους Κόκκινους Διαβόλους”.