Μπάτσι: O ΠΑΟΚ βρίσκεται στα καλύτερα του-Είχαμε καλή εικόνα

Ο Κριστιάνο Μπάτσι, μετά τη βαριά ήττα του Πανσερραϊκού από τον ΠΑΟΚ, μίλησε στην κάμερα της Nova και τόνισε ότι παρά το σκορ η ομάδα του είχε καλή εικόνα, ενώ αποθέωσε τον Δικέφαλο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε: «Δυστυχώς ξεκινήσαμε το παιχνίδι με αυτογκόλ. Ωστόσο, η ομάδα αντέδρασε και καταφέραμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες, με αποκορύφωμα την φάση με το δοκάρι. Παίζαμε απέναντι σε έναν ποιοτικό αντίπαλο, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στα καλύτερα του. Αν εξαιρέσουμε το σκορ, είχαμε μια καλή εικόνα.
Η προσπάθεια μας ήταν καλή. Δεν το λέω ως δικαιολογία, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι παίζαμε κόντρα στον ΠΑΟΚ. Πρέπει να αναλύσουμε την κατάσταση και να βελτιωθούμε ώστε να παρουσιαστούμε όπως πρέπει στη συνέχεια».

