Μπάμπα για το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός: Δύσκολη αναμέτρηση κόντρα σε μία ομάδα που έχει αλλάξει σχηματισμό

Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του (05/04, 19:00) το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα και ο Ραχμάν Μπάμπα μίλησε για το ματς, αλλά και τη νέα εικόνα του “τριφυλλιού”.

Μιλώντας στη NOVA, ο Μπάμπα τόνισε ότι η ήττα από το Βόλο έδωσε έξτρα ώθηση στην ομάδα ενόψει των πλέι οφ, ενώ στάθηκε και στις αλλαγές στον Παναθηναϊκό, τον οποίο και έχει αντιμετωπίσει ήδη φέτος 4 φορές με τον ΠΑΟΚ.

Οι δηλώσεις του Μπάμπα

Για την ήττα από τον Βόλο: «Ήταν ένα μεγάλο μάθημα για εμάς. Συζητήσαμε μεταξύ μας και είπαμε ότι δεν θα πρέπει να αφήσουμε να ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Πήραμε την απαραίτητη ώθηση για να ξεκινήσουμε τα πλέι οφ».

Για τους τραυματισμούς του ΠΑΟΚ: «Κάθε παίκτης για εμάς είναι σημαντικός και κάθε απώλεια κοστίζει. Παρόλα αυτά, καταφέραμε να ανταπεξέλθουμε σε μεγάλο βαθμό, πλέον έχουν επιστρέψει κάποιοι παίκτες. Κάθε παίκτης που λείπει είναι σημαντικός για την λειτουργία της ομάδας».

Για το τι μεσολάβησε στην διακοπή: «Πήραμε το απαραίτητο ρεπό και επιστρέψαμε σε μια σειρά απαιτητικών προπονήσεων για το επόμενο παιχνίδι. Νομίζω είμαστε έτοιμοι για τις μάχες που έρχονται».

Για το τι θα κάνει την διαφορά στα πλέι οφ: «Είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε με νίκη. Αγωνιζόμαστε στην έδρα μας με τον κόσμο στο πλευρό μας, είναι ένα must win παιχνίδι και μετά θα δούμε πως θα εξελιχθεί το υπόλοιπο ταξίδι».

Για το τι περιμένει από τον Παναθηναϊκό: «Τους αντιμετωπίσαμε τέσσερις φορές φέτος, καμία αναμέτρηση από αυτές δεν ήταν εύκολη. Έχουν επιστρέψει οι τραυματίες στον Παναθηναϊκό και έχει αλλάξει τον σχηματισμό. Σε καμία περίπτωση δεν θα είναι εύκολη αναμέτρηση».