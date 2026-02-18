ΜΜΕ Ισπανίας: Απόρθητο φρούριο η Τούμπα, αήττητος ΠΑΟΚ στο σπίτι του εδώ και ένα χρόνο

Η Τούμπα μπαίνει στο μικροσκόπιο των Ισπανών ενόψει της αναμέτρησης ΠΑΟΚ-Θέλτα, με τα ΜΜΕ της χώρας να κάνουν λόγο για «απόρθητο» φρούριο.

Μιλώντας στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, ο Κλαούντιο Χιράλδες ανέφερε μεταξύ άλλων πως «κανείς δεν κερδίζει στην Τούμπα», προσθέτοντας πως «αυτό κάτι σημαίνει», αναφερόμενος στη δυναμική του ΠΑΟΚ.

Σκυτάλη πήραν τα ΜΜΕ της Ισπανίας, αναλύοντας περαιτέρω την ατάκα του προπονητή της Θέλτα για τα πεπραγμένα του Δικεφάλου στο σπίτι του.

Όπως σημειώνουν οι Ισπανοί: «Πέρα από τον μύθο που συνοδεύει τα ελληνικά γήπεδα, η Θέλτα θα αντιμετωπίσει μια επιπλέον δυσκολία στην επίσκεψή της στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, που βρίσκεται στην περιοχή της Τούμπας και τον τελευταίο χρόνο έχει μετατραπεί σε απόρθητο φρούριο, καθώς η ομάδα της Θεσσαλονίκης δεν γνωρίζει ήττα εκεί.

Η τελευταία ομάδα που κατάφερε να κερδίσει τους ασπρόμαυρους στην έδρα τους ήταν η FCSB, η ανασύσταση της Στεάουα Βουκουρεστίου, σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, τον Φεβρουάριο του 2025. Συγκεκριμένα στις 13 Φεβρουαρίου, όταν επικράτησε με 1-2 στο πρώτο παιχνίδι της ίδιας φάσης που αντιμετωπίζει τώρα η Θέλτα.

Τα στοιχεία της ελληνικής ομάδας από τότε είναι εντυπωσιακά: σε 22 αγώνες έχει απολογισμό 17 νίκες και 5 ισοπαλίες, κρατώντας ανέπαφη την εστία της σε 14 περιπτώσεις, με 52 γκολ υπέρ και μόλις 8 κατά.

Στην τρέχουσα διοργάνωση έχει δώσει 4 εντός έδρας παιχνίδια, με 2 νίκες και 2 ισοπαλίες. Αναδείχθηκε ισόπαλος στην Τούμπα με τη Μακάμπι Χάιφα (0-0) και τη Μπραν (1-1), ενώ νίκησε τη Γιουνγκ Μπόις (4-0) και πρόσφατα τη Μπέτις (2-0), αποτελέσματα που συνιστούν σοβαρή προειδοποίηση για τους «κέλτες».

Σε αυτά προστίθενται ακόμη μία ισοπαλία (0-0) με τη Βόλφσμπεργκερ και μια ευρεία νίκη (5-0) επί της Ριέκα στα προκριματικά του Europa League που έδωσε το ελληνικό συγκρότημα το περασμένο καλοκαίρι. Δηλαδή, από τις πέντε ισοπαλίες που έχει παραχωρήσει τον τελευταίο χρόνο, οι τρεις σημειώθηκαν στο Europa League».