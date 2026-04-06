Μήνυμα συσπείρωσης από τον ΠΑΟΚ: “Αυτή η ομάδα έχει δείξει πως δεν τα παρατά!”

Απογοήτευση υπάρχει εντός της “ασπρόμαυρης” οικογένειας, μετά τη νέα απώλεια βαθμών στην εκκίνηση του μίνι πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ είναι στο -5 από την κορυφή και έχει μπροστά του πέντε συν έναν τελικούς, με την ασπρόμαυρη ΠΑΕ να στέλνει μήνυμα συσπείρωσης, με ένα δημόσιο «ευχαριστώ» προς τον κόσμο.

«Ένα “ευχαριστώ” είναι λίγο για όλο αυτόν τον κόσμο, που υπό οποιεσδήποτε συνθήκες είναι ο 12ος παίκτης.Τίποτα δεν μπορεί να μας απογοητεύσει και κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας κάνει να χάσουμε τον στόχο από τα μάτια μας. 

Ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς. Έχουμε μπροστά μας πέντε συν έναν τελικούς. Μάχες που πρέπει και μπορούμε να δώσουμε.

Αυτή η ομάδα μας έχει μάθει να μην τα παρατά. Έχουμε αποδείξει ότι βρίσκουμε τον τρόπο να επιστρέφουμε, ακόμη κι όταν πολλοί σπεύδουν να μας ξεγράψουν. Και είμαστε σίγουροι πως θα το κάνουμε ξανά.

Τώρα είναι η στιγμή να μείνουμε όλοι ένα. Πιο κοντά από ποτέ. Με πίστη, με πάθος, με καρδιά. Μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Οι μάχες για τους μεγάλους στόχους είναι μπροστά μας».

