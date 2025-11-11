Μίλιτσιτς: “Πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά από το σημερινό παιχνίδι”

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς, μετά την ήττα του Άρη από την Μπαχτσεσεχίρ, μίλησε στη κάμερα της Nova και στάθηκε στα πολλά χαμένα αμυντικά ριμπάουντ στο τέλος του αγώνα, ενώ τόνισε ότι πρέπει να κρατήσουν τα θετικά στοιχεία από το σημερινό παιχνίδι.

Αναλυτικά όσα δήλωσε: «Τα επιθετικά ριμπάουντ στη 4η περίοδο μάς πλήγωσαν. Κάθε ήττα πονάει και σου ραγίζει την καρδιά. Δεν μπορέσαμε να μείνουμε ανταγωνιστικοί για 40 λεπτά σε physical επίπεδο. Πρέπει όμως να κρατήσουμε τα θετικά στοιχεία από το σημερινό παιχνίδι».