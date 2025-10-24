Μιλενκόσκι μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ: “Αφιερωμένη στη μνήμη του Λουκά Μήγιου”, πατέρα του Γιαννάκη

Δηλώσεις στην κάμερα της ΕΡΤ παραχώρησε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Γιόσκο Μιλενκόσκι μετά το τέλος του αγώνα με τον Φοίνικα Σύρου.

Μετά και τη νίκη της ομάδας του επί του Φοίνικα ο προπονητής του ΠΑΟΚ Γιόσκο Μιλενκόσκι δήλωσε τα εξής:

«Πρώτα από όλα θα θέλαμε να αφιερώσουμε αυτή τη νίκη στη μνήμη του Λουκά Μήγιου και στον πιο πιστό οπαδό μας τον Γιαννάκη. Η φετινή ομάδα είναι φτιαγμένη έχοντας μεγάλη προοπτική τόσο στο μπλοκ όσο και στο σερβίς και αυτό φάνηκε σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι πριν τον αγώνα ήμουν λιγάκι προβληματισμένος για την εξέλιξή του διότι δεν είχαμε τη δυνατότητα να παίξουμε φιλικά παιχνίδια υψηλού επιπέδου. Ωστόσο η ομάδα έδειξε την ποιότητα της και έτσι πήραμε τη πρώτη νίκη της σεζόν!».

Οι δηλώσεις του MVP Νικολάι Κόλεφ

MVP του αγώνα αναδείχτηκε ο κεντρικός του ΠΑΟΚ Νικολάι Κόλεφ ο οποίος δήλωσε: «Και εγώ με τη σειρά μου, εκ μέρους των συμπαικτών μου, θέλω να αφιερώσω τη νίκη στην μνήμη του Λουκά Μήγιου και στον Γιαννάκη. Είμαι πολύ χαρούμενος που ξεκινήσαμε τη σεζόν με νίκη. Είχαμε εξαιρετική λειτουργία στο κομμάτι του μπλοκ, ενώ με τα πολύ καλά σερβίς μας, αποδιοργανώσαμε τους αντιπάλους και έτσι ήρθε η νίκη. Η ατομική διάκριση δεν σημαίνει κάτι, καθώς στο τέλος της ημέρας αυτό που μετράει είναι η νίκη!».

Πηγή: metrosport.gr