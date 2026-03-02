Μετράει πολύτιμες επιστροφές ο Λουτσέσκου: Προπονήθηκε ο Λόβρεν, επανέρχονται Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ και Πέλκας

Σημαντικά νέα προέκυψαν από την σημερινή (02/03) προπόνηση του ΠΑΟΚ, καθώς ο Λόβρεν έβγαλε όλο το πρόγραμμα, ενώ μέρους αυτού ακολούθησε και ο Ντεσπόντοφ.

Την ίδια στιγμή, οι Μεϊτέ και Πέλκας δούλεψαν ατομικά στο γήπεδο και μετρούν αντίστροφα για την επιστροφή τους.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

“Το παιχνίδι με τον Asteras Aktor ανήκει στο παρελθόν. Ο ΠΑΟΚ πήρε αυτό που ήθελε, αλλά τη αφήνει πολύ γρήγορα πίσω του, καθώς σε δύο μέρες έχει ένα ακόμα δύσκολο παιχνίδι, στην έδρα της Κηφισιάς.

Η προετοιμασία ξεκίνησε το απόγευμα της Δευτέρας (02.03) στη Νέα Μεσημβρία. Οι παίκτες που βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα.

Οι υπόλοιποι βγήκαν στο γήπεδο και δούλεψαν στην κατοχή της μπάλας, την τακτική, ενώ έπαιξαν κι οικογενειακό δίτερμα.

Οι Γίρι Παβλένκα , Τζόντζο Κένι και Τάισον υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Ο Άγγλος δεξιός μπακ έχει μια κάκωση στη φτέρνα και θα υποβληθεί σε μαγνητική.

Οι Σουαλιό Μεϊτέ και Δημήτρης Πέλκας δούλεψαν ατομικά στο γήπεδο. Ο Ντέγιαν Λόβρεν έβγαλε όλη την προπόνηση, ενώ ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ έκανε μέρος αυτής.

Την Τρίτη (03.03) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 10:45 και το απόγευμα θα αναχωρήσει με πτήση τσάρτερ για Αθήνα”.