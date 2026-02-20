MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μεϊτέ: Χάσαμε μια μάχη, όχι τον πόλεμο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 1-2 από τη Θέλτα στην Τούμπα για την πρώτη αναμέτρηση της νοκ άουτ φάσης του UEFA Europa League, όμως η υπόθεση της πρόκρισης παραμένει ανοιχτή ενόψει του επαναληπτικού αγώνα στο «Μπαλαΐδος».

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης βρέθηκε πίσω στο σκορ εξαιτίας λαθών στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο έβγαλε αντίδραση και πλέον εστιάζει στη ρεβάνς της Ισπανίας για να διεκδικήσει τις πιθανότητές της.

Από την αναμέτρηση απουσίαζε ο Σουαλιχό Μεϊτέ, ο οποίος δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό που αποκόμισε στο πρόσφατο παιχνίδι με την ΑΕΚ και δεν ήταν διαθέσιμος για τον προπονητή του.

Παρά το γεγονός ότι δεν αγωνίστηκε, ο Γάλλος μέσος θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα αισιοδοξίας και συσπείρωσης μέσω των social media. Με ανάρτησή του, ο Μεϊτέ τόνισε χαρακτηριστικά: «Χάσαμε τη μάχη, όχι τον πόλεμο».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

