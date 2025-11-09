Μεγάλο διπλό του ΠΑΟΚ με ήρωα τον Στέφεν Μπράουν στο ντέρμπι- θρίλερ με την ΑΕΚ

Με απίθανη ανατροπή στο δεύτερο μέρος και τον Στέφεν Μπράουν ήρωα της τελευταίας στιγμής, ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε μία τεράστια νίκη στην έδρα της ΑΕΚ, επικρατώντας με 76-78 για την 6η αγωνιστική της GBL.

Η απίθανη ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς παρά το γεγονός ότι ήταν πίσω στο ημίχρονο με 9 πόντους, κατέθεσε ψυχή και ποιότητα στο παρκέ και με κορυφαίο και πρώτο σκόρερ τον Μουρ (20π.) και άξιους συμπαραστάτες τον άνθρωπο που έκρινε το ματς, Στέφεν Μπράουν αλλά και τους Τζοόυνς-Ντίμσα, ο Δικέφαλος του Βορρά πανηγύρισε μία τεράστια νίκη στη SUNEL Arena με 76-78, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της GBL.

Μετά από αυτή τη νίκη, οι ασπρόμαυροι αφήνουν τρίτη την Ένωση και πηγαίνουν προσωρινά δεύτεροι με ρεκόρ στο 5-1, την ίδια στιγμή που το σύνολο του Σάκοτα γνώρισε την δεύτερη σερί του ήττα μετά το Περιστέρι και «χάλασε» το ρεκόρ του στο 4-2!

Σταθερά μπροστά η ΑΕΚ, στο… κυνήγι της ο ΠΑΟΚ

Η ΑΕΚ ξεκίνησε με τους Φλιώνη, Μπάρτλεϊ, Αρμς, Γκρέι και Σίλβα ενώ ο ΠΑΟΚ με Μπράουν, Ντίμσα, Περσίδη, Μέλβιν και Μουρ, με την Ένωση να μπαίνει καλύτερα στο παιχνίδι και βρίσκοντας σκορ από Φλιώνη και Γκρέι να παίρνει το προβάδισμα με 14-6 στο πρώτο πεντάλεπτο της αναμέτρησης.

Ο Δικέφαλος του Βορρά με τρίποντα από τους Περσίδη και Ντίμσα μάζεψε τη διαφορά (16-14), με το δεκάλεπτο να κλείνει στο 23-18 μετά από μπάζερ-μπίτερ τιπ του Χαραλαμπόπουλου που ακολούθησε στο χαμένο λει απ του Κατσίβελη και έβαλε την μπάλα στο καλάθι.

Με σουτ των Κουζμίνσκας και Λεκάβιτσους έξω από τα 6,75 οι γηπεδούχοι πήγαν και πάλι στο +8 με 30-22, ενώ το σύνολο του Ζντοβτς. βρήκε πολλές λύσεις από το ποστάρισμα του Μουρ στον Λιθουανό, με τον Αμερικανό του ΠΑΟΚ να εκμεταλλεύεται τα mismatch που του δόθηκαν και να μειώνει σε 30-24.

Τελικά, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα με τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου και σουτ μέσης απόστασης του Γκρέι πήγε σε διψήφια τιμή την διαφορά (40-29), με τον Περσίδη να κατεβάζει το σκορ στο 40-31, με το οποίο οδηγήθηκαν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια.

Η επιστροφή του ΠΑΟΚ, «θρίλερ» στο φινάλε, τελευταίος μίλησε ο Μπράουν!

Στην τρίτη περίοδο και με τον Τζάκσον να μπαίνει στο σκοράρισμα, μαζί με τον Μουρ ο οποίος ήταν σταθερά εξαιρετικός σε όλη την διάρκεια του αγώνα, ο ΠΑΟΚ μείωσε 47-43, ενώ λίγο αργότερα ήταν η ομάδα που προσπέρασε με καλάθι του Μπράουν για το 48-49.

Σε εκείνο το σημείο και με την είσοδο του Κόνιαρη, οι φιλοξενούμενοι διάβασαν καλά το παιχνίδι, είχαν σωστές επιλογές κυρίως με πικ εν ρολ του Μουρ και ένα γκολ-φάουλ του Τζόουνς και με τρίποντο από τον πρώτο οι ασπρόμαυροι έκλεισαν την τρίτη περίοδο προηγούμενοι με 54-58 και επί μέρους σκορ 14-27.

Το τέταρτο δεκάλεπτο ξεκίνησε ιδανικά για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος με τρία σερί τρίποντα (2 Ντίμσα, 1 Τζοόυνς) πήγε αυτός για πρώτη φορά σε διψήφια διαφορά με 58-69, επτά λεπτά πριν από το φινάλε. Σε εκείνο το σημείο η ΑΕΚ βρήκε λύσεις με πέντε σερί βολές από Γκρέι και Σίλβα, ενώ ο Μπάρτλεϊ με ένα σπουδαίο τρίποντο μείωσε σε 68-72.

O Μπράουν πέτυχε ένα πολύ δύσκολο καλάθι για το 68-74, όμως η Ένωση με νέο καλάθι του Μπάρτλει και τρεις νέες βολές του Σίλβα, μείωσε σε 73-76, ενώ με ένα σπουδαίο γκολ-φάουλ στα 45″, ισοφάρισε στους 76 και έκανε το φινάλε… θρίλερ!

Στα τελευταία δευτερόλεπτα ο ΠΑΟΚ είχε δύο χαμένες επιθέσεις αλλά δύο επιθετικά ριμπάουντ και ο Μπράουν χωρίς να φοβάται κανέναν, πέρασε τον Σίλβα και πήγε ως το λει απ για το 76-78, ένα δευτερόλεπτο πριν από το τέλος!

Η ΑΕΚ ακούμπησε στην τελευταία επίθεση την μπάλα στο Γκρέι, όμως ο Αμερικανός αστόχησε και ο Δικέφαλος του Βορρά πήρε ένα απίθανο διπλό!

Τα δεκάλεπτα: 23-18, 40-31, 54-58, 76-78

