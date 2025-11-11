MENOY

Με τον κόσμο του ο Ηρακλής στην Τρίπολη – Εκδοτήριο και μεμονωμένη μετακίνηση

Η προσπάθεια του Ηρακλή συνεχίζεται στην Super League 2 με μοναδικό στόχο την επιστροφή στη φυσική του θέση και σ’ ένα ακόμη κρίσιμο παιχνίδι οι «κυανόλευκοι» θα αγωνιστούν με τη συμπαράσταση του κόσμου τους.

Ο Ηρακλής ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο στην πρώτη θέση και θέλει να μείνει ως το τέλος της σεζόν στην κορυφή, προκειμένου να πετύχει τον στόχο της επιστροφής του στην Super League.

Στο κρίσιμο παιχνίδι που έχουν μπροστά τους οι «κυανόλευκοι», θα αντιμετωπίσουν τον Αστέρα Τρίπολης Β στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», έχοντας και εκεί τη στήριξη των οπαδών τους.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό στην αναμέτρηση της προσεχούς Κυριακής (14:00) θα υπάρχει κερκίδα η οποία θα φιλοξενήσει τον κόσμο του Ηρακλή με ειδικό εκδοτήριο στη διάθεσή του και τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ.

Η Ελληνική Αστυνομία απαγόρευσε μεν την οργανωμένη μετακίνηση, όμως μεμονωμένα οι φίλοι του Ηρακλή θα βρεθούν στην Τρίπολη από τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και άλλες περιοχές για να στηρίξουν την ομάδα τους.

Πηγή: metrosport.gr

