ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Με τον κόσμο στο πλευρό του ο ΠΑΟΚ για το ματς με τη Θέλτα – Πόσοι θα βρεθούν στο “Μπαλαΐδος”

Ο ΠΑΟΚ έφτασε στο Βίγκο για την κρίσιμη αναμέτρηση με τη Θέλτα (26/02, 22:00), έχοντας ως στόχο την ανατροπή της ήττας με 1-2 στον πρώτο αγώνα.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, εκτός από τις απουσίες και το εξαντλητικό πρόγραμμα, καλείται να υπερβεί και το αρνητικό ιστορικό της στην Ισπανία.

Σε αυτή την προσπάθεια, θα έχει στο πλευρό της περίπου 600 φίλους του Δικεφάλου, που θα ενισχύσουν την ψυχολογία της και θα της δώσουν την ώθηση που χρειάζεται σε ένα τόσο απαιτητικό παιχνίδι.

Οι Αρχές της πόλης προγραμματίζουν την τήρηση των συνηθισμένων ευρωπαϊκών μέτρων ασφαλείας για το ματς.

