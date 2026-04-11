MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Με σούπερ Σάκκαρη η Ελλάδα ανέβηκε στο World Group I του Billie Jean King Cup

|
THESTIVAL TEAM

Η Εθνική Ομάδα τένις Γυναικών πέτυχε μια σπουδαία και ιστορική διάκριση, εξασφαλίζοντας την άνοδό της στο World Group I του Billie Jean King Cup, έπειτα από εξαιρετική εμφάνιση στο καθοριστικό tie απέναντι στη Νότια Αφρική.

Η αρχή έγινε από τη Δέσποινα Παπαμιχαήλ, η οποία με επιβλητική εμφάνιση επικράτησε της Ισαμπέλα Κρούγκερ με 6-2, 6-3, δίνοντας το προβάδισμα στην Ελλάδα.

Τη νίκη και την άνοδο «σφράγισε» η Μαρία Σάκκαρη, η οποία επιβεβαίωσε τον ηγετικό της ρόλο και επικράτησε της Γιάνι φαν Ζιλ με 6-4, 6-1, ολοκληρώνοντας ιδανικά την προσπάθεια της ομάδας.

Η ελληνική ομάδα πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στη Μπάνια Λούκα, όπου διεξήχθη το τουρνουά του Group II της Ευρωαφρικανικής Ζώνης. Παρέμεινε αήττητη, με πέντε νίκες σε ισάριθμα ties και συνολικό απολογισμό 13 νικών σε 14 αναμετρήσεις.

