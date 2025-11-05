Με σημαντικές απουσίες στη Θεσσαλονίκη η Γιουνγκ Μπόις για τον αγώνα στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ

Η Γιουνγκ Μπόις βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και στην αποστολή δεν είναι δυο βασικά στελέχη της, καθώς ο Εντιμίλσον Φερνάντες, βασικό στέλεχος του κέντρου και διεθνής με την εθνική Ελβετίας, τέθηκε νοκ άουτ λόγω σοβαρού τραυματισμού στη γάμπα.

Ο 29χρονος μέσος υπέστη ρήξη μυών και τενόντων στην αριστερή γάμπα στο πρόσφατο παιχνίδι πρωταθλήματος απέναντι στη Βασιλεία, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για απουσία αρκετών μηνών.

Δεν ταξίδεψαν επίσης ο Γκρέγκορι Βίτριχ, ο αρχηγός της ομάδας Λόρις Μπενίτο και ο Φασινέ Κοντέ, αλλά και ο Ματς Ζάιλερ, που επίσης αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.

Στις απουσίες προστίθενται και δύο νεαροί διεθνείς: ο Ολιβιέ Μαμπούα, που βρίσκεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο U17, και ο Γιάνις Λίτι, που έχει υποχρεώσεις με την ομάδα U21.

Η αποστολή των Ελβετών αποτελείται από τους: Κέλερ, Λίντνερ, Μαρζίνο, Άντριους, Χατζάμ, Ζούκρου, Βιρτζίνιους, Κόρδοβα, Σάντσες, Κόλεϊ, Πεχ, Φάσναχτ, Γιάνκο, Τσίμπα, Μπεντιά, Λάουπερ, Γκίγκοβιτς, Μάλες, Ραβελοσόν, Καμπέγια (χωρίς δικαίωμα συμμετοχής), Θερμόνσι, Σμιθ και Ριμπέιρο.

Πηγή: metrosport.gr