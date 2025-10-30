MENOY

Mε καρκίνο των γεννητικών οργάνων διαγνώστηκε ο 20χρονος ΝΒAer γκαρντ της Οκλαχόμα Νίκολα Τόπιτς

THESTIVAL TEAM

Ο γκαρντ της Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Νίκολα Τόπιτς, έχει ξεκινήσει χημειοθεραπείες μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο των όρχεων, όπως ανακοίνωσε στους εκπροσώπους του Τύπου σήμερα ο γενικός διευθυντής της ομάδας, Σαμ Πρέστι.

Σύμφωνα με τον Πρέστι, οι γιατροί εμφανίζονται «εξαιρετικά αισιόδοξοι» για τη μακροπρόθεσμη πορεία του Σέρβου παίκτη, ο οποίος επιλέχθηκε στο Νο12 του ντραφτ του 2024, αλλά δεν αγωνίστηκε την περσινή σεζόν λόγω ρήξης χιαστού συνδέσμου.

Ο Τόπιτς υποβλήθηκε στις αρχές Οκτωβρίου σε βιοψία στο αντικαρκινικό κέντρο MD Anderson στο Χιούστον. Αφού έλαβε τα αποτελέσματα, ζήτησε από την ομάδα να μην δημοσιοποιήσει τη διάγνωση μέχρι να ξεκινήσει τη χημειοθεραπεία, όπως εξήγησε ο Πρέστι.

Παράλληλα με τη θεραπεία του, ο 20χρονος γκαρντ έχει καταφέρει να συνεχίσει ελαφρές προπονήσεις, ωστόσο —σύμφωνα με τον Πρέστι— δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το πότε θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στο ΝΒΑ.

«Η μόνη μας προσδοκία είναι να επικεντρωθεί πλήρως σε αυτό», τόνισε ο Πρέστι, καταλήγοντας: «Αυτή είναι η απόλυτη προτεραιότητά του. Θα επιστρέψει στο μπάσκετ όταν είναι έτοιμος, αλλά φυσικά δεν θέτουμε χρονικά όρια ή προσδοκίες. Έχει την απόλυτη στήριξη, ενθάρρυνση και αγάπη μας».

