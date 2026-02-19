MENOY

Με Γερεμέγιεφ και αλλαγές η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ κόντρα στη Θέλτα

Φωτογραφία: Intime
|
Με τον Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ στην κορυφή της επίθεσης και αρκετές αλλαγές μεσοαμυντικά θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ για το αποψινό παιχνίδι (19/02 19:45) κόντρα στη Θέλτα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αντώνης Τσιφτσής επιστρέφει στη θέση κάτω από τα γκολπόστ, με τον Τέιλορ να παίρνει θέση βασικού στ’ αριστερά και τον Κένι να παραμένει στα δεξιά αντίστοιχα. Αλλαγές και στα στόπερ, με τους Βολιάκο-Λόβρεν να ξεκινούν.

Στα χαφ στο «πλευρό» του Οζντόεφ θα βρεθεί ο Μαντί Καμαρά, με τον Ζαφείρη να μετατοπίζεται στο «δέκα» πίσω από τον Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ και τους Τάισον-Αντρίγια να παραμένουν σταθεροί στα εξτρέμ.

Στο «στρατόπεδο» της Θέλτα, ο Χιράλδες θα ξεκινήσει με τον Ιονούτ Ράντου κάτω από τα δοκάρια, σε σχηματισμό 3-4-3 και τους Ροντρίγκες, Στάρφελτ και Αλόνσο να βρίσκονται στα στόπερ. Στα χαφ το δίδυμο αποτελείται από τους Μορίμπα-Ρομάν.

Ο Όσκαρ Μινγκέσα θα αναλάβει την αριστερή πλευρά, με τον Καρέιρα αντίστοιχα στα δεξιά. Ο Μπόρχα Ιγκλέσιας θα βρεθεί στην κορυφή της επίθεσης, με τους Άσπας και Σβέντμπεργκ να κινούνται στα «φτερά».

ΠΑΟΚ

