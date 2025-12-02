MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Με εξαιρετικό Κοβάσεβιτς στα ημιτελικά του League Cup ο ΠΑΟΚ στο βόλεϊ

Φωτογραφία: Intime
|
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΝΟΥΣΗΣ

Με τον Ούρος Κοβάσεβιτς να κάνει στο παρθενικό του παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ απίθανα πράγματα και να αναδεικνύεται MVP, ο Δικέφαλος νίκησε τον Μίλωνα με 3-1 και προκρίθηκε στα ημιτελικά του League Cup.

Κοβάσεβιτς, Ερνάντεζ και ο ΠΑΟΚ στα ημιτελικά. Με τρομερή ομαδική δουλειά από τον Δικέφαλο και κορυφαίο τον Σέρβο super star, οι ασπρόμαυροι επικράτησαν του Μίλωνα με 3-1 στο «Ανδρέας Βαρίκας» και θα αντιμετωπίσει αύριο τον Φλοίσβο (20:30) στα ημιτελικά του League Cup «Νίκος Σαμαράς».

Ο ΠΑΟΚ μπήκε στο ματς με μεγάλη ένταση και με «όπλα» τον Κοβάσεβιτς και τον εξαιρετικό Ερνάντεζ κατάφερε να πάρει από νωρίς προβάδισμα, πρώτα με 7-3 και έπειτα με 10-6. Ο Μίλωνας, έχοντας τον Σχάουτεν σε καλή μέρα επιθετικά, κατάφερε να μειώσει στο 12-10 και στη συνέχεια να πλησιάσει ακόμη περισσότερο, φτάνοντας το σκορ στο 17-16 χάρη σε επίθεση του Πολουγιάν.

Παρότι το προβάδισμα του ΠΑΟΚ ήταν μικρό, δεν το έχασε σε κανένα σημείο του σετ. Διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το 21-19, και με νέο ξέσπασμα του Ερνάντεζ στις τελευταίες φάσεις, αλλά και ένα εντυπωσιακό μονό μπλοκ του Τακουρίδη στον Νανόπουλο, έκλεισε το πρώτο σετ με 25-21.

Στο δεύτερο σετ, ο Μίλωνας ήταν αυτός που μπήκε καλύτερα. Με τον Σχάουτεν να «κουβαλά» την επίθεση, οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 6-10, ενώ με μπλοκ του Πετρέα ανέβασαν τη διαφορά στο +5 (12-17). Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε χάρη κυρίως στον Κοβάσεβιτς και πλησίασε στο 20-22, για να ισοφαρίσει λίγο αργότερα στο 22-22 με μπλοκ του Σέρβου.

Όμως, σε κρίσιμη στιγμή, ο Σχάουτεν και ο Πολουγιάν έδωσαν τις λύσεις στον Μίλωνα, που εκμεταλλεύτηκε και μπλοκ στον Κοβάσεβιτς και πήρε το σετ με 23-25, κάνοντας το 1-1.

Στο τρίτο σετ ο Μίλωνας ξεκίνησε με μεγάλη αυτοπεποίθηση, χτίζοντας προβάδισμα με τις επιθέσεις των Χάκα και Πετρέα (6-9, 8-11). Η ομάδα του Ψάρρα κράτησε το πάνω χέρι μέχρι το 14-17, αλλά εκεί ο ΠΑΟΚ αντέδρασε θεαματικά. Ο Ερνάντεζ με καταπληκτικά σερβίς και αποτελεσματικότητα στην κόντρα μπάλα έφερε το ματς στον ίσο (17-17), ενώ ο Κοβάσεβιτς έδωσε προβάδισμα με 21-20. Στο φινάλε, ο Μαμάης έκανε τη διαφορά με τον Μούχλια να καταφέρνει έναν άσο και μια φάση όπου ο Μίλωνας δεν μπόρεσε καν να περάσει την επίθεση. Με 25-21 ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το σετ και πήρε ξανά κεφάλι στο σκορ (2-1).

Με ανεβασμένη ψυχολογία ο ΠΑΟΚ μπήκε στο τέταρτο σετ, βρίσκοντας εύκολα πόντους από Κόλεφ και Κοβάσεβιτς και φτάνοντας στο 8-6 και στο 13-9, μετά από εντυπωσιακό χτύπημα του Σέρβου. Ο Χάκα με δύο άσσους μείωσε σε 13-12 για τον Μίλωνα, αλλά ο ΠΑΟΚ αντέδρασε ξανά, με Κοβάσεβιτς και Κάρτεφ να αποκαθιστούν τη διαφορά στο +3 (18-15).

Παρά τη νέα προσπάθεια του Μίλωνα να πλησιάσει με τον Σχάουτεν (20-19), ο ΠΑΟΚ είχε απαντήσεις. Ο Κοβάσεβιτς τελείωνε συνεχώς κρίσιμες μπάλες και ο Δικέφαλος έφτασε σε τρία ματς-μπολ (24-21). Το σερβίς του Σχάουτεν στο τέλος βρήκε φιλέ και έτσι ο ΠΑΟΚ πήρε το σετ 25-22 και τη νίκη με 3-1, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή του στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Tα σετ: 25-21, 23-25, 25-21, 25-22

ΠΑΟΚ



