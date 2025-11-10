MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Με χαμόγελα η πρώτη συγκέντρωση της Εθνικής για τα παιχνίδια με Σκωτία και Λευκορωσία – Δείτε φωτογραφίες

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Με χαμόγελα πραγματοποιήθηκε η πρώτη συγκέντρωση της Εθνικής για τα παιχνίδια με Σκωτία (15/11) και Λευκορωσία (18/11), με τα μέλη της «Γαλανόλευκης» αποστολής να συναντιούνται όλοι μαζί.

Τα δύο παιχνίδια που απομένουν είναι διαδικαστικού χαρακτήρα, ενώ θα ακολουθήσει η προσπάθεια της Εθνικής μας ομάδας για είσοδο στο επόμενο Euro.

Οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς για τα δύο παιχνίδια με Σκωτία και Λευκορωσία: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Μπακασέτας, Τετέι, Παυλίδης, Κωστούλας, Τριάντης.

