Με 700 Ελβετούς η Γιουνγκ Μπόις στην Τούμπα για το παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την υποστήριξη αρκετών φίλαθλων της θα έχει στο γήπεδο της Τούμπας η αυριανή αντίπαλος του ΠΑΟΚ, Γιουνγκ Μπόις.

Σύμφωνα με το metrosport.gr, στην αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League εκτός από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που είναι έτοιμοι να εξαντλήσουν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για την αναμέτρηση, σημαντική θα είναι και η παρουσία των φιλοξενούμενων οπαδών.

Έτσι, αύριο στις 22:00 αναμένεται να βρεθούν στη θύρα 8 του γηπέδου περίπου 700 φίλοι των Ελβετών.

