Μαρσέιγ – Νιουκάστλ: Σε εξαιρετική φόρμα οι “καρακάξες”

Το Τσάμπιονς Λιγκ ξεχωρίζει και πάλι στις καλύτερες στοιχηματικές εταιρίες με συναρπαστικές αναμετρήσεις. Μία εξ αυτών, το Μαρσέιγ – Νιουκάστλ θα μας δώσει ένα δυνατό ματς με ένταση και γρήγορο ρυθμό.

Μπορεί στα εγχώρια δεδομένα οι Μασσαλοί να «πετάνε», αφού το 1-5 επί της Νις τους διατήρησε πολύ ψηλά στη βαθμολογία, αλλά η απόδοσή τους δεν είναι ίδια και στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Ήττα από την Αταλάντα την τελευταία αγωνιστική με 0-1 στο τέλος του ματς, ενώ είχαν προηγηθεί οι απώλειες βαθμών από Ρεάλ και Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Και οι δύο εκτός έδρας με το ίδιο σκορ, 2-1. Ενδιάμεσα επικράτησε του Άγιαξ με 4-0, επιβεβαιώνοντας ότι το ταλέντο από τη μέση και μπροστά υπάρχει και περισσεύει.

Αντίθετα, η Νιουκάστλ πάει από νίκη σε νίκη στο Τσάμπιονς Λιγκ. Έχει τρεις σερί νίκες, πιο πρόσφατη αυτή απέναντι στην Αθλέτικ Μπιλμπάο με 2-0. Η ομάδα του Έντι Χάου αποδίδει εξαιρετικό ποδόσφαιρο το τελευταίο διάστημα, επικράτησε της Σίτι με 2-1 στην έδρα της για την Πρέμιερ Λιγκ. Θα ψάξει τη νίκη που θα της δώσει και άλλο χώρο στην πρώτη 8αδα. Και είναι πολύ πιθανό να την πετύχει.

Η φόρμα και η αγωνιστική κατάσταση της Νιουκάστλ την έχει κάνει ελαφρώς φαβορί. Προτείνουμε το 2 DNB σε απόδοση 1.80.