MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μαρσέιγ – Νιουκάστλ: Σε εξαιρετική φόρμα οι “καρακάξες”

Michal Jarmoluk / Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Το Τσάμπιονς Λιγκ ξεχωρίζει και πάλι στις καλύτερες στοιχηματικές εταιρίες με συναρπαστικές αναμετρήσεις. Μία εξ αυτών, το Μαρσέιγ – Νιουκάστλ θα μας δώσει ένα δυνατό ματς με ένταση και γρήγορο ρυθμό. 

Μπορεί στα εγχώρια δεδομένα οι Μασσαλοί να «πετάνε», αφού το 1-5  επί της Νις τους διατήρησε πολύ ψηλά στη βαθμολογία, αλλά η απόδοσή τους δεν είναι ίδια και στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Ήττα από την Αταλάντα την τελευταία αγωνιστική με 0-1 στο τέλος του ματς, ενώ είχαν προηγηθεί οι απώλειες βαθμών από Ρεάλ και Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Και οι δύο εκτός έδρας με το ίδιο σκορ, 2-1. Ενδιάμεσα επικράτησε του Άγιαξ με 4-0, επιβεβαιώνοντας ότι το ταλέντο από τη μέση και μπροστά υπάρχει και περισσεύει. 

Αντίθετα, η Νιουκάστλ πάει από νίκη σε νίκη στο Τσάμπιονς Λιγκ. Έχει τρεις σερί νίκες, πιο πρόσφατη αυτή απέναντι στην Αθλέτικ Μπιλμπάο με 2-0. Η ομάδα του Έντι Χάου αποδίδει εξαιρετικό ποδόσφαιρο το τελευταίο διάστημα, επικράτησε της Σίτι με 2-1 στην έδρα της για την Πρέμιερ Λιγκ. Θα ψάξει τη νίκη που θα της δώσει και άλλο χώρο στην πρώτη 8αδα. Και είναι πολύ πιθανό να την πετύχει. 

Η φόρμα και η αγωνιστική κατάσταση της Νιουκάστλ την έχει κάνει ελαφρώς φαβορί. Προτείνουμε το 2 DNB σε απόδοση 1.80. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Τραμπ για τις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία: Κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει, αλλά μην το πιστεύετε μέχρι να το δείτε

MEDIA NEWS 19 ώρες πριν

Δέσποινα Καμπούρη για τη δασκάλα από το Λουτράκι που κατήγγειλε τον 6χρονο μαθητή: Μέχρι ένα σημείο δεν έχει άδικο αυτή η κυρία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Λάρισα: Παράγοντας ποδοσφαιρικής ομάδας γρονθοκόπησε βοηθό διαιτητή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Κασσελάκης για Τσίπρα: Είναι ομοφοβικός – Τα αγγλικά της Μπέττυς είναι χειρότερα από του Αλέξη

ΥΓΕΙΑ 13 ώρες πριν

Το Νοσοκομείο Παπανικολάου φωταγωγήθηκε για τη Διεθνή Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Κεραμέως: Το ισοζύγιο μετανάστευσης έχει γυρίσει θετικά, περισσότεροι επιστρέφουν στην Ελλάδα