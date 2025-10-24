Μανόλο Χιμένεθ εφ’ όλης της ύλης για Άρη: “Τελικοί Κυπέλλου και… τίτλοι”

Εφ’ όλης της ύλης… O προπονητής του Άρη, Mανόλο Χιμένεθ, μίλησε στο κανάλι του χορηγού της ομάδας και αναφέρθηκε στους λόγους, που αποδέχθηκε την πρόταση, που του έγινε, τους στόχους του, το μέλλον, αλλά και την πίεση που υπάρχει για τίτλο.

Γιατί δέχθηκε την πρόταση του Άρη και επέστρεψε στην Ελλάδα: «Αυτό που με έκανε να δεχθώ είναι η αγάπη που έχω για την Ελλάδα. Πάντα το λέω στην οικογένειά μου, που συμφωνεί, θα ήθελα να ζω στην Ελλάδα γιατί είμαι ευτυχισμένος. Μου φέρθηκαν εξαιρετικά, έχει πολλές ομοιότητες με την πατρίδα μου την Ανδαλουσία».

«Πρόκληση»

Για την δουλειά στον Άρη: «Είναι μια πρόκληση να προσπαθήσω. Μακάρι!!! Ελπίζω έχουμε τις επιτυχίες και τους τίτλους, που πήραμε με την ΑΕΚ, δηλαδή να παίξουμε τέσσερις τελικούς Κυπέλλου, να κερδίσουμε ένα Κύπελλο, να κερδίσουμε ένα πρωτάθλημα. Αυτό σου δίνει κίνητρο».

«Προετοιμασία… ακατάλληλη»

Για το τι θέλει να αλλάξει στον Άρη: «Καταρχάς να έχω και πάλι στη διάθεσή μου όσο το δυνατόν περισσότερους παίκτες από τους τραυματίες. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχουν τόσοι πολλοί. Νομίζω έχει να κάνει με την προετοιμασία που έγινε το καλοκαίρι. Όχι ότι ήταν κακή, αλλά δουλεύτηκε με στόχο να είναι η ομάδα έτοιμη για το Conference League. Ξεκίνησαν να προπονούνται γρήγορα, λίγες διακοπές οι παίκτες, λίγη ξεκούραση και αποκατάσταση. Νομίζω πως η προετοιμασία δεν ήταν κατάλληλη για να παίξει η ομάδα τρεις διοργανώσεις».

«Ομάδα… τολμηρή»

Για το πώς θέλει να παίζει η ομάδα: «Μου αρέσουν οι ομάδες που είναι τολμηρές απέναντι σε κάθε αντίπαλο, ανεξάρτητα από το ποιος είναι αυτός. Να έχουν την δυνατότητα να ελέγχουν το παιχνίδι, την μπάλα και να φτάνουν στην αντίπαλη εστία. Πρέπει να εξελιχθούμε πολύ, να γίνουμε πολύ πιο κάθετοι, πιο επιθετικοί. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό».

Για την πίεση που υπάρχει στην ομάδα για τίτλο: «Ο τίτλος προϋποθέτει εντατική δουλειά. Αυστηρό πρόγραμμα και δε λέω να μη γίνεται αυτό, αλλά πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις τα μεγάλα μπάτζετ που έχουν άλλες ομάδες; Ο Άρης είναι μεγάλος λόγω οπαδών, λόγω φιλοδοξίας, λόγω όρεξης, αλλά είναι σαφές ότι πρέπει να μεγαλώνουμε βήμα-βήμα και να μη βάζουμε στον εαυτό μας την πίεση ότι πρέπει να κερδίσουμε τίτλο, έτσι απλά. Πρέπει να κερδίσουμε έναν τίτλο, γιατί κάνουμε σωστά πράγματα για να κερδίσουμε έναν τίτλο. Πρέπει να ακούσουμε την ανάγκη των οπαδών για τίτλους και με σωστό προγραμματισμό να εξελισσόμαστε κάθε χρόνο».

